Deportivo Riestra vs. Estudiantes por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El "Pincha" viene de golear a Defensa y Justicia y buscará llegar en alza al duelo de Libertadores ante la Católica. Los detalles en la nota.
Deportivo Riestra y Estudiantes juegan este sábado desde las 14:45, en el Guillermo Laza, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El conjunto del Bajo Flores, que comenzó el torneo con una resonante victoria por 3-0 ante Boca, llega con el objetivo de recuperarse en condición de local luego de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó frente a Defensa y Justicia y, en la fecha pasada, fue superado por Barracas Central.
Por su parte, el "Pincha" puso primera en el torneo con una derrota ante Independiente, aunque se recuperó rápido ante su gente, donde venció al "Halcón" de Florencio Varela para encarrilar su presente en el certamen doméstico.
El equipo dirigido por Alexander Medina intentará sostener su rendimiento para continuar en los puestos de vanguardia y llegar con confianza al duelo ante Universidad Católica en el estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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