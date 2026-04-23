Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará un Malevo que atraviesa un presente completamente opuesto. El equipo dirigido por Guillermo Duró se encuentra en el último lugar de la Zona A, con apenas siete puntos en el campeonato y sin haber conseguido aún una victoria. La derrota en la última fecha frente a Talleres profundizó un panorama que ya era preocupante.

En ese contexto, el cruce aparece como una gran oportunidad para Independiente de consolidar su buen momento. Sin embargo, también implica un desafío, ya que enfrentará a un rival necesitado que buscará reaccionar. Con objetivos distintos pero urgencias propias, el partido promete ser determinante para ambos en el cierre del Torneo Apertura.

Riestra vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones

Deportivo Riestra : Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Riestra vs. Independiente: otros datos

Hora: 17:00.

17:00. Estadio: Guillermo Laza.

Guillermo Laza. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: José Carreras.

José Carreras. TV: ESPN Premium.