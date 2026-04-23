Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Rojo atraviesa un buen momento y buscará aprovecharlo frente a un rival en crisis para quedar a un paso de los playoffs.
Independiente visitará a Deportivo Riestra en un partido clave por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, con la posibilidad concreta de asegurar prácticamente su lugar en los playoffs. El encuentro se jugará este viernes desde las 17 en el Estadio Guillermo Laza, bajo el arbitraje de Luis Lobo Medina.
El conjunto de Avellaneda llega con el ánimo en alza luego de una serie de resultados positivos que le permitieron acomodarse en la tabla. Ganó dos de sus últimos tres partidos y, en el restante, logró un empate valioso frente a Boca en La Bombonera. Esta racha no solo mejoró su posición en el campeonato, sino que también despejó las dudas que habían surgido en torno a la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros.
Con este panorama, el Rojo se ubica en puestos de clasificación y sabe que una victoria en este compromiso puede dejarlo con un pie y medio en la próxima instancia. De sumar de a tres, alcanzaría los 24 puntos, una cifra que lo acercaría de manera casi definitiva a los playoffs en la recta final del torneo.
Además del objetivo inmediato, el equipo tiene una meta de fondo: cortar con una extensa sequía de títulos a nivel local que ya lleva 24 años. Esa deuda histórica se transformó en una motivación adicional para un plantel que busca devolver al club al protagonismo en el ámbito doméstico.
Del otro lado estará un Malevo que atraviesa un presente completamente opuesto. El equipo dirigido por Guillermo Duró se encuentra en el último lugar de la Zona A, con apenas siete puntos en el campeonato y sin haber conseguido aún una victoria. La derrota en la última fecha frente a Talleres profundizó un panorama que ya era preocupante.
En ese contexto, el cruce aparece como una gran oportunidad para Independiente de consolidar su buen momento. Sin embargo, también implica un desafío, ya que enfrentará a un rival necesitado que buscará reaccionar. Con objetivos distintos pero urgencias propias, el partido promete ser determinante para ambos en el cierre del Torneo Apertura.
Riestra vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: probables formaciones
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Miguel Barbieri; Rodrigo Sayavedra, Matías Ignacio García, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Jonathan Herrera y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
- Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.
Riestra vs. Independiente: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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