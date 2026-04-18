Independiente se lo dio vuelta a Defensa y Justicia: terminó ganando 3-1 por el Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045660476193886380&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ JUGADA SE MANDÓ EL PIBE! Tempone armó un jugadón, dejó en el camino a Fiermarín y se la dejó a Millán para anotar el 3-1 de Independiente vs. Defensa.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xVrtX549Ta — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Independiente vs. Defensa y Justicia: resultado en vivo

Datos del partido

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Martínez

Formaciones del encuentro

Cómo llegaron cada equipo a este duelo

El conjunto de Avellaneda llegó a este compromiso con la obligación de hacerse fuerte como local para sostenerse en zona de clasificación, mientras que el Halcón tenía la intención dar el golpe fuera de casa para acercarse a los puestos de privilegio en su grupo.

Independiente arribó a este encuentro tras su última presentación en el torneo, con la intención de mantener la regularidad en este tramo decisivo del certamen. El Rojo sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la siguiente fase, por ello, el triunfo era vital.

Por su parte, Defensa y Justicia también llegó con la necesidad de sumar luego de una campaña que lo mantiene expectante. El equipo de Florencio Varela no logró aprovechar su oportunidad para llevarse un buen resultado como visitante.