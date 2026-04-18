Independiente se lo dio vuelta a Defensa y Justicia: terminó ganando 3-1 por el Torneo Apertura
El Rojo se impuso sobre el Halcón por la fecha 15 del certamen en un duelo clave pensando en la clasificación a la siguiente instancia.
Independiente venció por 3-1 a Defensa y Justicia este domingo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Ambos equipos necesitaban sumar en la recta final de la fase regular para no complicar sus aspiraciones de meterse en la próxima ronda.
De esta manera, el Rojo quedó quinto en la Zona A con 21 unidades, mientras que el Halcón quedó octavo y en peligro, con 18 puntos.
Los goles del duelo
Independiente vs. Defensa y Justicia: resultado en vivo
Datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
- Árbitro: Sebastián Martínez
Formaciones del encuentro
Cómo llegaron cada equipo a este duelo
El conjunto de Avellaneda llegó a este compromiso con la obligación de hacerse fuerte como local para sostenerse en zona de clasificación, mientras que el Halcón tenía la intención dar el golpe fuera de casa para acercarse a los puestos de privilegio en su grupo.
Independiente arribó a este encuentro tras su última presentación en el torneo, con la intención de mantener la regularidad en este tramo decisivo del certamen. El Rojo sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere asegurar su lugar en la siguiente fase, por ello, el triunfo era vital.
Por su parte, Defensa y Justicia también llegó con la necesidad de sumar luego de una campaña que lo mantiene expectante. El equipo de Florencio Varela no logró aprovechar su oportunidad para llevarse un buen resultado como visitante.
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