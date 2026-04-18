Pelota Libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026.
Independiente y Defensa y Justicia se enfrentan este sábado desde las 19:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Cómo ver en vivo Independiente vs Defensa y Justicia
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Independiente vs Defensa y Justicia: formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra o Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso.
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