La vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Su paso por el fútbol

Calvo comenzó a vivir un sueño en 1995, cuando debutó en Boca con apenas 18 años. En aquella jornada, empató 2 a 2 frente a Deportivo Español. Durante tres temporadas disputó 19 partidos oficiales junto a figuras como Maradona, Juan Román Riquelme y Martín Palermo.

Después de su paso por el "Xeneize", jugó en Rosario Central y Banfield en el ascenso, antes de dar el gran salto al extranjero: Grecia, Bolivia, Italia y El Salvador fueron algunas de sus escalas, jugando hasta 2008.

Pero su carrera sufrió un fuerte golpe a partir de 2005, cuando atravesó una depresión que lo alejó del fútbol. Con el respaldo de su familia logró superar esa etapa y hoy, a los 48 años, trabaja en una línea de colectivos en Buenos Aires, donde rememora sus bellos años como jugador del club de sus amores.