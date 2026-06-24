Descartan a Cuti Romero en la Selección Argentina ante Jordania: cuándo puede volver

El mensaje del jugador llevó tranquilidad, aunque igualmente no estará disponible para el próximo compromiso de la Albiceleste.

cuti romero

Scaloni no lo arriesgará ante Jordania

Cuti Romero quedó descartado para el duelo frente a Jordania, que se disputará el sábado a las 23 en Dallas, y la idea es que pueda volver a estar a disposición para los octavos de final.

Ante su ausencia, el principal candidato para ocupar su lugar es Nicolás Otamendi, quien actualmente aparece como el único zaguero derecho disponible entre los 26 convocados.

En el cuerpo técnico esperan que la evolución del defensor sea favorable y que el golpe quede solamente como un susto dentro de una competencia en la que Romero es una pieza clave del equipo campeón del mundo.

Mientras tanto, el plantel argentino continúa con la preparación del próximo compromiso con la tranquilidad de que el golpe no habría generado una lesión mayor. La intención es cuidar al defensor para que pueda llegar en óptimas condiciones a la etapa decisiva del torneo.