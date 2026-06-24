Descartan a Cuti Romero en la Selección Argentina ante Jordania: cuándo puede volver
El defensor tuvo que salir ante Austria por una molestia en su rodilla derecha y apunta a regresar en la siguiente instancia.
Cristian Romero generó preocupación en la Selección Argentina luego de abandonar el partido ante Austria por un golpe en su rodilla derecha. El defensor fue reemplazado por decisión de Lionel Scaloni, que prefirió no arriesgarlo, aunque en principio la molestia no revestiría gravedad.
La alarma se encendió especialmente porque la zona afectada es la misma rodilla en la que el cordobés había sufrido un esguince del ligamento lateral durante su etapa en Tottenham, en un encuentro correspondiente a la Premier League.
A pesar del susto inicial y de la imagen del futbolista con hielo en la zona mientras estaba en el banco de suplentes, el cuerpo técnico mantiene cautela y considera que no sería necesario realizar estudios médicos por el momento.
Romero, además, buscó llevar calma después del encuentro y explicó que era una situación que podía ocurrir.
“Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”, aseguró el defensor argentino, intentando despejar las dudas sobre su estado físico.
El mensaje del jugador llevó tranquilidad, aunque igualmente no estará disponible para el próximo compromiso de la Albiceleste.
Scaloni no lo arriesgará ante Jordania
Cuti Romero quedó descartado para el duelo frente a Jordania, que se disputará el sábado a las 23 en Dallas, y la idea es que pueda volver a estar a disposición para los octavos de final.
Ante su ausencia, el principal candidato para ocupar su lugar es Nicolás Otamendi, quien actualmente aparece como el único zaguero derecho disponible entre los 26 convocados.
En el cuerpo técnico esperan que la evolución del defensor sea favorable y que el golpe quede solamente como un susto dentro de una competencia en la que Romero es una pieza clave del equipo campeón del mundo.
Mientras tanto, el plantel argentino continúa con la preparación del próximo compromiso con la tranquilidad de que el golpe no habría generado una lesión mayor. La intención es cuidar al defensor para que pueda llegar en óptimas condiciones a la etapa decisiva del torneo.
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