Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's

En la vereda de enfrente, el equipo de Cristian Fabbiani buscará romper su racha negativa justo en el momento más importante. Newell's aún no ha logrado ganar en el torneo, con una derrota y tres empates consecutivos en su historial. A pesar de este difícil momento, la "Lepra" se encuentra a solo un punto de la zona de clasificación, lo que convierte este clásico en una oportunidad crucial para revertir su situación.