Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, la ciudad de Rosario se paraliza para una nueva edición del clásico rosarino, un duelo que enfrenta a Rosario Central y Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyito. El partido, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, comenzará a las 17.30 horas, será arbitrado por Darío Herrera y transmitido por ESPN Premium.
El "Canalla", dirigido por Ariel Holan, llega con el orgullo de ser uno de los equipos invictos del campeonato. La "Academia" ha sumado una victoria y cuatro empates, los últimos tres de forma consecutiva, lo que lo ubica en una sólida quinta posición en la Zona B. La atención estará centrada en el tan esperado debut de Ángel Di María en este clásico, lo que promete un espectáculo de alto voltaje.
En la vereda de enfrente, el equipo de Cristian Fabbiani buscará romper su racha negativa justo en el momento más importante. Newell's aún no ha logrado ganar en el torneo, con una derrota y tres empates consecutivos en su historial. A pesar de este difícil momento, la "Lepra" se encuentra a solo un punto de la zona de clasificación, lo que convierte este clásico en una oportunidad crucial para revertir su situación.
Formaciones de Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Franco Ibarra o Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, David Sotelo; Gonzalo Maroni, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
