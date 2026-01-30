Cambia el escenario del mediocampo de Boca: Ascacíbar podría ir de arranque

santiago ascacibar 1

El desafío para Úbeda, de todos modos, va más allá de la incorporación del Ruso. El plantel sigue mostrando dificultades en la gestación de juego, sobre todo cuando Paredes es presionado de manera constante, algo que se repitió en La Plata y en varios encuentros del cierre de 2025. En esos escenarios, el equipo depende casi exclusivamente de alguna acción individual de Exequiel Zeballos o de la pelota parada para destrabar los partidos.

No es casual que, en ese contexto, haya resonado la frase “Boca necesita a Sebastián Villa”. Ander Herrera, cuando está en cancha, eleva el nivel colectivo, pero su físico todavía no le permitió completar un partido desde su llegada. Además, Alan Velasco y Carlos Palacios, dos futbolistas con condiciones para asumir la conducción, continúan lesionados.

Por eso, la lectura es clara: Ascacíbar puede ayudar a saldar una de las grandes deudas del mediocampo, la del gol. La otra, la creación, seguirá siendo un interrogante que Boca deberá resolver con lo que tiene, con algún refuerzo o apostando por juveniles. El tiempo y las decisiones de Úbeda marcarán el rumbo.