Cambia el escenario del mediocampo de Boca: Ascacíbar podría ir de arranque
Tras una semana intensa, el Ruso aparece como una alternativa concreta para el duelo ante Newell's. Su perfil ofrece respuestas claras en una zona que quedó expuesta.
La derrota frente a Estudiantes en La Plata no solo dejó un resultado adverso para Boca, sino que volvió a poner el foco en un mediocampo que mostró falencias estructurales. En ese contexto, la figura de Santiago Ascacíbar comenzó a ganar protagonismo como una posible solución inmediata. El volante realizó fútbol formal este jueves y todo indica que Claudio Úbeda lo incluirá en la lista de convocados para el partido del próximo domingo a las 19:00 ante Newell's, en La Bombonera.
Aunque su presencia desde el arranque no está asegurada debido a que apenas acumula cuatro entrenamientos con el plantel, el cuerpo técnico confía en que pueda sumar minutos y empezar a integrarse al once ideal. La llegada del Ruso no apunta a resolver los problemas de creación de juego que arrastra, sino a fortalecer un aspecto puntual: la presencia en el área rival desde la segunda línea.
Su rol en el Pincharrata durante los últimos dos años bajo la conducción de Eduardo Domínguez fue claro y sostenido, con libertad para soltarse en ataque y acompañar al centrodelantero. Esa experiencia es la que seduce en el mundo xeneize, sobre todo pensando en un mediocampo que podría completarse con Leandro Paredes y Ander Herrera.
En ese esquema, Paredes sería el encargado de ordenar la salida desde el fondo, Herrera el nexo entre líneas y Ascacíbar el volante con llegada, una función que Boca no logró consolidar en los últimos partidos. Con la actual plaga de lesiones que afecta a los delanteros, la necesidad de sumar gol desde el mediocampo se volvió urgente. El antecedente inmediato refuerza esa idea: Tomás Belmonte ocupó ese rol en el amistoso ante Olimpia y en el debut del Apertura frente a Deportivo Riestra, aunque sin la continuidad deseada.
Los números recientes del ex Estudiantes respaldan la apuesta. Desde su regreso al club platense en 2023, y con distintos esquemas de respaldo defensivo -primero con Enzo Pérez y luego con Gabriel Neves, Mikel Amondarain o Ezequiel Piovi-, Ascacíbar convirtió 18 goles y dio cinco asistencias. Ese crecimiento ofensivo no le hizo perder su identidad: sigue siendo un volante intenso, con buen timing para el quite y una lectura defensiva que ya había mostrado en sus inicios y que lo llevó a las selecciones juveniles y al salto a Europa.
El desafío para Úbeda, de todos modos, va más allá de la incorporación del Ruso. El plantel sigue mostrando dificultades en la gestación de juego, sobre todo cuando Paredes es presionado de manera constante, algo que se repitió en La Plata y en varios encuentros del cierre de 2025. En esos escenarios, el equipo depende casi exclusivamente de alguna acción individual de Exequiel Zeballos o de la pelota parada para destrabar los partidos.
No es casual que, en ese contexto, haya resonado la frase “Boca necesita a Sebastián Villa”. Ander Herrera, cuando está en cancha, eleva el nivel colectivo, pero su físico todavía no le permitió completar un partido desde su llegada. Además, Alan Velasco y Carlos Palacios, dos futbolistas con condiciones para asumir la conducción, continúan lesionados.
Por eso, la lectura es clara: Ascacíbar puede ayudar a saldar una de las grandes deudas del mediocampo, la del gol. La otra, la creación, seguirá siendo un interrogante que Boca deberá resolver con lo que tiene, con algún refuerzo o apostando por juveniles. El tiempo y las decisiones de Úbeda marcarán el rumbo.
