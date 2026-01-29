La herida abierta que dejó Santiago Ascacíbar en Estudiantes: "El que no salta, es un traidor"

Pese a que pudo haber ampliado la diferencia, el Pincha terminó sufriendo hasta el final, especialmente después del descuento de Boca. El pitazo final desató un festejo intenso, cargado de alivio. El 2-1 no solo significó tres puntos importantes, sino también una especie de reivindicación simbólica en una noche atravesada por la polémica.

Las imágenes de Eduardo Domínguez y Juan Sebastián Verón reflejaron esa descarga emocional tras una semana convulsionada. Para los hinchas, la victoria funcionó como un bálsamo momentáneo, aunque la herida por la salida de Ascacíbar sigue abierta y promete dejar secuelas en la relación con el exreferente del club.