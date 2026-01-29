Eduardo Domínguez bancó a Ascacíbar tras su salida a Boca: "No hay que ser necios"

dominguez ascacibar

“Nos tenemos que reconstrtuir como grupo, era muy difícil en el partido anterior jugar con esas indefiniciones, hoy él ya no está y llegaron Brian (Aguirre) y Tomás (Palacios), cerramos el grupo y tenemos más certezas en el día a día y cómo queremos encarar el semestre. Y el equipo mostró la cara que quiere ser, que no se conforma y quiere seguir creciendo”, completó el DT, visiblemente conforme con la respuesta de sus jugadores.

El momento más tenso llegó cuando fue consultado por la posibilidad de que Marcos Rojo, actualmente en Racing, vuelva a Estudiantes. Domínguez reaccionó con dureza y protagonizó un cruce muy fuerte con un periodista, dejando en claro que ese tipo de decisiones exceden su rol y que no aceptaría presiones externas. Una escena más que confirma que, fiel a su estilo, el entrenador del Pincha no esquiva los conflictos y suele dejar definiciones que generan repercusión dentro y fuera de la cancha.