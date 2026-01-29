Eduardo Domínguez bancó a Ascacíbar tras su salida a Boca: "No hay que ser necios"
El DT de Estudiantes defendió al ex capitán por su decisión de emigrar al Xeneize y destacó todo lo que le aportó al club, desde títulos hasta mucho dinero.
Eduardo Domínguez volvió a quedar en el centro de la escena luego de una conferencia de prensa intensa, cargada de definiciones futboleras y cruces verbales, tras la victoria de Estudiantes por 2-1 frente a Boca en la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El entrenador del Pincha no solo analizó el rendimiento de su equipo y dejó una frase punzante sobre el desempeño del rival, sino que también salió en defensa de Santiago Ascacíbar, cuestionado por parte de los hinchas tras su salida al Xeneize.
El director técnico comenzó destacando el partido que hizo su equipo y no dudó en minimizar el peso ofensivo de Boca durante el encuentro. Sin rodeos, aseguró que el rival “no pateó al arco”, una frase que rápidamente recorrió las redes y reforzó la sensación de autoridad con la que Estudiantes se quedó con los tres puntos en su casa.
Sin embargo, el foco principal de la conferencia se desplazó rápidamente hacia temas extrafutbolísticos, especialmente la salida de Ascacíbar, una de las decisiones más sensibles del último mercado de pases. El DT fue categórico al respaldar a su ex capitán y explicó los motivos que llevaron al mediocampista a cambiar de club.
“Muchas veces vivimos con lo que tiene que hacer el vecino y nosotros no hacemos, y lo recalcamos. Sabemos lo que significa la pasión del hincha y el sentimiento que está en juego, y nadie está exento de apresurarse en alguna declaración. El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió, dejó mucho dinero y mucha gente se siente identificada con él. Pero hay muchos clubes más populares en el país, no hay que ser necios, y él sentía que tenía que dar otro paso. Ya a fin de año lo sentía, no de un día para otro”, remarcó Domínguez, dejando en claro que la decisión no fue improvisada.
En la misma línea, el entrenador explicó que la salida se terminó de concretar cuando no se dieron las condiciones que el jugador esperaba dentro del proyecto deportivo. “No se le dieron las situaciones que él creía, se dio a último momento a esta situación pero nosotros sabíamos que iba a pasar”, sostuvo, antes de enfocarse en el presente y el futuro inmediato del plantel. Para Domínguez, el cierre del mercado permitió ordenar el grupo y despejar incertidumbres que habían pesado en el arranque del torneo.
“Nos tenemos que reconstrtuir como grupo, era muy difícil en el partido anterior jugar con esas indefiniciones, hoy él ya no está y llegaron Brian (Aguirre) y Tomás (Palacios), cerramos el grupo y tenemos más certezas en el día a día y cómo queremos encarar el semestre. Y el equipo mostró la cara que quiere ser, que no se conforma y quiere seguir creciendo”, completó el DT, visiblemente conforme con la respuesta de sus jugadores.
El momento más tenso llegó cuando fue consultado por la posibilidad de que Marcos Rojo, actualmente en Racing, vuelva a Estudiantes. Domínguez reaccionó con dureza y protagonizó un cruce muy fuerte con un periodista, dejando en claro que ese tipo de decisiones exceden su rol y que no aceptaría presiones externas. Una escena más que confirma que, fiel a su estilo, el entrenador del Pincha no esquiva los conflictos y suele dejar definiciones que generan repercusión dentro y fuera de la cancha.
