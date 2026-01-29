Muy efusivo: el desahogo de Juan Sebastián Verón tras la victoria de Estudiantes sobre Boca

Las horas previas habían sido agitadas para Verón. Además del impacto institucional que tuvo la salida de Ascacíbar, el presidente tomó decisiones que no pasaron desapercibidas en redes sociales. Una de ellas fue dejar de seguir al futbolista en Instagram. Más tarde, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta vinculada a la situación: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, escribió, citando una frase atribuida a Alejandro Sabella.