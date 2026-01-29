Muy efusivo: el desahogo de Juan Sebastián Verón tras la victoria de Estudiantes sobre Boca
El presidente del Pincharrata vivió el triunfo ante el Xeneize a metros del campo y dejó imágenes de euforia luego del conflicto por la salida de Santiago Ascacíbar.
La victoria de Estudiantes frente a Boca no solo tuvo impacto deportivo. Para Juan Sebastián Verón, presidente del club, el 2-1 conseguido en el estadio UNO significó un desahogo personal luego de días atravesados por la polémica salida de Santiago Ascacíbar. Ubicado muy cerca del campo de juego, la Brujita fue protagonista involuntario del cierre del partido, cuando las cámaras captaron su reacción tras el pitazo final.
El contexto previo había sido complejo. La transferencia del mediocampista al Xeneize sacudió la interna del club y generó un fuerte malestar entre los hinchas, que apuntaron tanto contra el jugador como contra la dirigencia. En ese marco, cada gesto del presidente fue seguido con atención. Verón eligió acompañar al equipo desde el estadio y vivió el encuentro con evidente intensidad, reaccionando de manera visible ante cada gol y cada jugada clave.
Una vez que el árbitro marcó el final del partido, la transmisión oficial enfocó directamente al presidente albirrojo. Allí se lo vio gritar con fuerza “¡Vamos!” mientras agitaba el puño cerrado en reiteradas ocasiones, en una imagen que rápidamente se viralizó. No fue una reacción aislada: durante el desarrollo del partido también se lo observó sonriente tras los goles que encaminaron el triunfo, reflejando el alivio que significaba sumar de a tres en medio de un clima tan cargado.
Las horas previas habían sido agitadas para Verón. Además del impacto institucional que tuvo la salida de Ascacíbar, el presidente tomó decisiones que no pasaron desapercibidas en redes sociales. Una de ellas fue dejar de seguir al futbolista en Instagram. Más tarde, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta vinculada a la situación: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, escribió, citando una frase atribuida a Alejandro Sabella.
En lo estrictamente deportivo, Estudiantes respondió dentro de la cancha. El equipo se impuso 2-1 con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, mientras que el descuento de Boca fue obra de Exequiel Zeballos. El triunfo llegó en el arranque del torneo y representó un envión anímico clave para un plantel que también debió convivir con el ruido externo durante toda la semana.
Para Verón, la noche terminó siendo una mezcla de alivio, euforia y reivindicación. El festejo no fue solo por el resultado, sino también por haber atravesado una situación delicada sin que el conflicto afectara el rendimiento del equipo. En La Plata, el presidente volvió a mostrarse cerca del club y del plantel, en una imagen que buscó transmitir respaldo y fortaleza en medio de un escenario todavía sensible.
