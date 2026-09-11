Franco Colapinto fue contundente tras las prácticas en Madrid: "Estamos a años de luz"

Sin embargo, el panorama no mejoró demasiado en la segunda sesión. El joven de 23 años explicó que Alpine no consiguió dar el salto de rendimiento que esperaba entre ambas prácticas. “En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto. De lo que intentamos, mejoró un poco adelante. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Después le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal. Es muy impredecible y es un poco raro de manejar”, explicó.

El argentino también fue claro al señalar cuál fue uno de los principales problemas de la jornada: “No dimos el paso de FP1 a FP2 que tendríamos que haber dado. Hay que intentar entender”.

La vuelta rápida de Colapinto quedó condicionada

En la FP2, Colapinto logró marcar 1:35.886 con neumáticos blandos, pero no pudo completar un segundo intento limpio para mejorar ese registro. El propio piloto explicó qué ocurrió: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”.

Además, el accidente de Arvid Lindblad provocó una bandera roja que interrumpió la actividad durante varios minutos. El piloto de Racing Bulls terminó cuarto, con 1:33.890, a 0.228 segundos del tiempo de referencia de Andrea Kimi Antonelli. Gasly, en cambio, sí logró aprovechar una vuelta con los neumáticos blandos y terminó 11° con 1:34.959, casi un segundo por delante de Colapinto.

Más allá del rendimiento, el pilarense también puso el foco en las características del Madring. El circuito madrileño presentó dificultades para encontrar oportunidades de sobrepaso y, según el argentino, eso podría condicionar especialmente la carrera del domingo. “Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible pasar. Veremos qué pasa el domingo. Hay mucho para trabajar hoy a la noche”, sostuvo.

Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

El piloto de Alpine tendrá ahora una última oportunidad para ajustar el monoplaza antes de la clasificación. La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre desde las 7:30 de Argentina y la clasificación desde las 11.

La carrera del Gran Premio de España se disputará el domingo 13 de septiembre desde las 10 de la mañana, a 57 vueltas. Para Colapinto, el objetivo será transformar el trabajo de las prácticas en una mejora concreta de rendimiento y reducir la distancia que Alpine mostró frente a Racing Bulls.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre