La gran maniobra de Franco Colapinto en La Monumental durante la clasificación de Madrid

La actuación también representó una buena noticia para Alpine, ya que Colapinto fue el único de los dos pilotos de la escudería en meterse en Q3. Pierre Gasly no pudo avanzar y terminó 14° con 1:33.753.

Finalmente, Colapinto completó una muy buena jornada y terminó 9° en la clasificación, por lo que partirá desde esa posición en el Gran Premio de España. El argentino volvió a quedar por delante de Pierre Gasly y consiguió meter al Alpine entre los diez mejores, en una actuación que le permitirá afrontar la carrera con buenas expectativas y la posibilidad de ir por puntos importantes.