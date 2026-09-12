La gran maniobra de Franco Colapinto en La Monumental durante la clasificación de Madrid
El argentino atravesó un momento de tensión en uno de los sectores más exigentes del circuito madrileño y reaccionó a tiempo para evitar un fuerte impacto.
Franco Colapinto transitaba por La Monumental cuando perdió estabilidad con su Alpine y debió realizar una rápida maniobra para recuperar el control y mantenerse en pista.
El episodio ocurrió en uno de los sectores más particulares del nuevo Madring. La Monumental es la curva 12, tiene cerca de 550 metros de extensión y un peralte del 24%, características que obligan a los pilotos a permanecer alrededor de seis segundos girando con una elevada carga sobre el auto.
Según los datos difundidos por la Fórmula 1 y Pirelli, además, es la curva que genera la mayor carga vertical de toda la temporada, lo que la convierte en uno de los grandes desafíos del trazado madrileño.
Pese al momento de tensión, el argentino logró recomponerse y tuvo una destacada actuación en la Q2. Luego de un primer intento condicionado por una bandera amarilla, consiguió mejorar considerablemente y marcó 1:33.038, registro que le permitió ubicarse octavo.
Con ese tiempo, quedó a poco más de seis décimas de Max Verstappen, líder de la tanda con 1:32.431, y aseguró su presencia entre los diez pilotos que disputarían la instancia definitiva.
La actuación también representó una buena noticia para Alpine, ya que Colapinto fue el único de los dos pilotos de la escudería en meterse en Q3. Pierre Gasly no pudo avanzar y terminó 14° con 1:33.753.
Finalmente, Colapinto completó una muy buena jornada y terminó 9° en la clasificación, por lo que partirá desde esa posición en el Gran Premio de España. El argentino volvió a quedar por delante de Pierre Gasly y consiguió meter al Alpine entre los diez mejores, en una actuación que le permitirá afrontar la carrera con buenas expectativas y la posibilidad de ir por puntos importantes.
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