A qué hora ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de España
El argentino encarará una cita bisagra en su carrera dentro de la Fórmula 1, en lo que será el estreno oficial de Madring, el flamante trazado urbano de Madrid.
El Gran Premio de España de Fórmula 1 se traslada este fin de semana al flamante trazado urbano de Madring y Franco Colapinto afronta un reto crucial al mando de su Alpine. La adaptación a un circuito inédito, angosto y con escasa adherencia inicial representó la principal exigencia para todos los pilotos en la primera jornada.
En la Práctica Libre 1, el pilarense completó un primer contacto enfocado en conocer los secretos de la pista madrileña. Colapinto finalizó en el 13.º lugar, concentrándose en el reconocimiento de los giros trabados y el comportamiento de las gomas sin asumir riesgos innecesarios en un trazado donde los paredones no perdonan.
Durante la Práctica Libre 2, la actividad estuvo cruzada por las banderas rojas y el tráfico intenso. El argentino detuvo los cronómetros en 1:35.886 para ubicarse en la 15.ª posición. La sesión se interrumpió durante varios minutos tras un duro golpe de Arvid Lindblad contra el muro, lo que recortó el tiempo de trabajo con tanque lleno. Además, cuando Colapinto calzó el neumático blando para buscar un registro veloz, el tráfico en pista —especialmente un cruce con Liam Lawson— le impidió cerrar un giro limpio.
Tras bajarse del monoplaza, el argentino no ocultó sus sensaciones sobre el andar del auto: "Fue un día difícil. En la FP1 estábamos lejos y en la FP2 no dimos el salto que esperábamos". También remarcó las complicaciones del trazado para sobrepasar y la necesidad de ajustar el tren trasero de cara al sábado.
Los horarios de Franco Colapinto en Madrid
La actividad de la Fórmula 1 comenzó en la mañana de este viernes y culminará en el mediodía del domingo. La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.
Sábado 12 de septiembre
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Práctica libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 13 de septiembre
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Gran Premio de España: 10:00
Distancia: 57 vueltas
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