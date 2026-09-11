A qué hora ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de España

Durante la Práctica Libre 2, la actividad estuvo cruzada por las banderas rojas y el tráfico intenso. El argentino detuvo los cronómetros en 1:35.886 para ubicarse en la 15.ª posición. La sesión se interrumpió durante varios minutos tras un duro golpe de Arvid Lindblad contra el muro, lo que recortó el tiempo de trabajo con tanque lleno. Además, cuando Colapinto calzó el neumático blando para buscar un registro veloz, el tráfico en pista —especialmente un cruce con Liam Lawson— le impidió cerrar un giro limpio.