Boca toma nota: Atlético Mineiro acumula siete partidos sin ganar y llega golpeado a la final
El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa un complicado presente futbolístico antes de enfrentar al Xeneize en Barranquilla.
Atlético Mineiro atraviesa semanas complicadas y llegará a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Boca con una preocupante racha de resultados. El conjunto brasileño acumula siete encuentros sin victorias y sufrió varios golpes deportivos durante el último mes, entre ellos una eliminación en la Copa de Brasil y una derrota en el clásico frente a Cruzeiro.
El partido decisivo ante el Xeneize se disputará el próximo sábado a las 19:30 en Barranquilla. Mientras el equipo argentino llega después de consagrarse en la Tabla Anual y conseguir su lugar en la final de la Copa Argentina tras golear a Banfield, el Galo necesita recuperar confianza para afrontar uno de los compromisos más importantes de su temporada.
La mala racha de Atlético Mineiro antes de enfrentar a Boca
La serie negativa comenzó con una derrota por 2-0 frente a Montevideo City Torque, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Sudamericana. Pese al resultado adverso, consiguió avanzar gracias al 3-0 que había conseguido en el partido de ida.
Posteriormente, sufrió una caída por 3-2 ante Flamengo en el Maracaná y perdió el clásico frente a Cruzeiro por la mínima diferencia. La mala racha continuó con otra derrota, esta vez frente a Botafogo en el estadio Nilton Santos. Recién este sábado pudo cortar la seguidilla de caídas, aunque no consiguió ganar: empató 0-0 contra Mirassol como visitante.
La eliminación de la Copa de Brasil agravó la crisis
Uno de los golpes más duros llegó en la Copa de Brasil, donde quedó eliminado frente a Gremio: en el encuentro de ida, disputado en Porto Alegre, perdió 2-0. Luego, en Belo Horizonte, consiguió un empate 1-1 que no le alcanzó para revertir la serie y avanzar de ronda.
La eliminación provocó el malestar de los hinchas, que expresaron su descontento con silbidos hacia el equipo. Los malos resultados también tuvieron consecuencias en el campeonato brasileño: cayó hasta la séptima posición del Brasileirao y quedó fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, cuando todavía restan tres partidos para finalizar el torneo.
El equipo tiene un encuentro más que algunos de sus competidores directos porque adelantó su compromiso debido a la final internacional. El desafío para el conjunto brasileño será recuperar su mejor versión antes de enfrentar al equipo de La Ribera. La final también representa una oportunidad para dejar atrás las frustraciones internacionales recientes.
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