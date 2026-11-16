Boca toma nota: Atlético Mineiro acumula siete partidos sin ganar y llega golpeado a la final

La eliminación provocó el malestar de los hinchas, que expresaron su descontento con silbidos hacia el equipo. Los malos resultados también tuvieron consecuencias en el campeonato brasileño: cayó hasta la séptima posición del Brasileirao y quedó fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, cuando todavía restan tres partidos para finalizar el torneo.

El equipo tiene un encuentro más que algunos de sus competidores directos porque adelantó su compromiso debido a la final internacional. El desafío para el conjunto brasileño será recuperar su mejor versión antes de enfrentar al equipo de La Ribera. La final también representa una oportunidad para dejar atrás las frustraciones internacionales recientes.