Cómo le fue a la Selección Argentina frente a equipos africanos en la historia de los Mundiales

El antecedente más reciente frente a un seleccionado africano se produjo en la actual Copa del Mundo. En el debut del Mundial 2026, Argentina derrotó con autoridad a Argelia por 3-0, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Ese resultado amplió aún más el favorable historial de la Albiceleste frente a equipos del continente africano y reforzó una tendencia que buscará prolongar este viernes frente a Cabo Verde.

El historial de la Selección Argentina con rivales africanos en Mundiales

Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún

Argentina 0-1 Camerún Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria

Argentina 2-1 Nigeria Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 1-0 Nigeria Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Margil

Argentina 2-1 Costa de Margil Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 1-0 Nigeria Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria

Argentina 3-2 Nigeria Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria

Argentina 2-1 Nigeria Estados Unidos, Canadá y México 2026: Argentina 3-0 Argelia

Hasta el momento, el balance registra ocho enfrentamientos, con siete victorias argentinas y una única derrota, la recordada caída ante Camerún en Italia 1990. Ahora, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará mantener esa supremacía y dar un nuevo paso hacia las instancias decisivas del Mundial 2026.