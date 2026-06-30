Cómo le fue a la Selección Argentina frente a equipos africanos en la historia de los Mundiales
La Albiceleste volverá a cruzarse con un seleccionado del continente africano cuando enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Cabo Verde en busca de la clasificación a los octavos de final. El encuentro tendrá un valor especial, ya que representará el noveno enfrentamiento de la Albiceleste frente a un rival africano en la historia de las Copas del Mundo. El balance favorece ampliamente al conjunto nacional, que solo sufrió una derrota en este tipo de cruces y consiguió imponerse en los restantes compromisos.
El primer antecedente se remonta al Mundial de Italia 1990, cuando Argentina debutó como campeona vigente frente a Camerún. Aquella presentación quedó grabada en la memoria del fútbol por el inesperado triunfo del conjunto africano por 1-0, gracias al recordado gol de François Omam-Biyik en el segundo tiempo. Fue una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales, ya que los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo llegaban como grandes candidatos al título. Sin embargo, pese a ese traspié inicial, el seleccionado argentino logró recuperarse durante el torneo y alcanzó la final, donde terminó cayendo frente a Alemania.
Después de esa derrota histórica, Argentina comenzó a construir un dominio sostenido frente a los equipos africanos. Los siguientes dos enfrentamientos fueron ante Nigeria durante la fase de grupos. El primero ocurrió en Estados Unidos 1994 y terminó con un triunfo argentino por 2-1, mientras que el segundo llegó ocho años más tarde, en Corea-Japón 2002, con una ajustada victoria por 1-0 que volvió a confirmar la supremacía albiceleste frente al conjunto nigeriano.
En Alemania 2006 apareció un nuevo rival africano en el camino. Costa de Marfil disputaba su primer Mundial y fue el adversario elegido por el sorteo para el debut del equipo dirigido por José Pékerman. Argentina se impuso por 2-1 gracias a los goles de Hernán Crespo y Javier Saviola, mientras que Didier Drogba marcó el descuento para los marfileños. Ese triunfo fue el inicio de una destacada campaña que llevó a la Albiceleste hasta los cuartos de final del torneo.
Los cruces con Nigeria se transformaron en una constante durante las siguientes Copas del Mundo. En Sudáfrica 2010, el conjunto argentino ganó por 1-0 en la fase de grupos. Cuatro años después, en Brasil 2014, volvió a imponerse, esta vez por 3-2 en un partido vibrante. La serie continuó en Rusia 2018, cuando ambos seleccionados compartieron nuevamente grupo y protagonizaron un encuentro decisivo. Aquella noche, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli consiguió una sufrida victoria por 2-1 gracias al recordado gol de Marcos Rojo en los minutos finales, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.
El antecedente más reciente frente a un seleccionado africano se produjo en la actual Copa del Mundo. En el debut del Mundial 2026, Argentina derrotó con autoridad a Argelia por 3-0, con una actuación sobresaliente de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Ese resultado amplió aún más el favorable historial de la Albiceleste frente a equipos del continente africano y reforzó una tendencia que buscará prolongar este viernes frente a Cabo Verde.
El historial de la Selección Argentina con rivales africanos en Mundiales
- Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún
- Estados Unidos 1994: Argentina 2-1 Nigeria
- Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria
- Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Margil
- Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria
- Brasil 2014: Argentina 3-2 Nigeria
- Rusia 2018: Argentina 2-1 Nigeria
- Estados Unidos, Canadá y México 2026: Argentina 3-0 Argelia
Hasta el momento, el balance registra ocho enfrentamientos, con siete victorias argentinas y una única derrota, la recordada caída ante Camerún en Italia 1990. Ahora, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará mantener esa supremacía y dar un nuevo paso hacia las instancias decisivas del Mundial 2026.
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