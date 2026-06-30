Lanús lanzó una promoción especial por José Canale tras la histórica clasificación de Paraguay
El Granate anunció que estampará gratis el apellido en sus camisetas, luego del penal decisivo del defensor en la clasificación ante Alemania en el Mundial 2026.
José Canale volvió a convertirse en héroe de una noche inolvidable. Tras marcar el penal decisivo en la histórica clasificación de Paraguay frente a Alemania en el Mundial 2026, Lanús lanzó una promoción para homenajear a uno de sus referentes.
El equipo argentino aprovechó el gran momento del defensor con su seleccionado y lanzó una promoción especial para sus hinchas. Después de que el convirtiera el penal decisivo en la tanda frente a Alemania, el Granate anunció que quienes compren la camiseta oficial a través de tiendagranate.clublanus.com podrán estampar gratuitamente el apellido del futbolista: "Llevate la camiseta de nuestro cazador de utopías", publicó la institución en sus redes sociales, en un guiño tanto al zaguero paraguayo como al entrenador Gustavo Alfaro.
Además, el club informó que realiza envíos internacionales, una medida pensada también para los simpatizantes paraguayos que quieran adquirir la camiseta del héroe de la Albirroja.
Canale fue uno de los grandes protagonistas de la histórica clasificación paraguaya en los 16avos de final del Mundial 2026. Luego del empate 1-1 en los 120 minutos, Paraguay se impuso 4-3 en la definición por penales. Orlando Gill sostuvo a la Albirroja con dos atajadas, pero el momento decisivo llegó tras el fallo de Jonathan Tah. El defensor nacido en Itauguá caminó hacia el punto penal en la muerte súbita y venció a Manuel Neuer con un potente zurdazo al ángulo para sellar la clasificación y desatar el festejo paraguayo.
Del Maracaná al Mundial 2026
No fue la primera vez que Canale apareció en un momento determinante. Meses atrás había sido uno de los héroes de Lanús en la final de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, disputada en el estadio Maracaná. En aquella ocasión convirtió un gol durante el alargue que encaminó la consagración del Granate en Río de Janeiro, quedando asociado a una de las noches más recordadas de la historia reciente del club.
Con Paraguay volvió a repetir la historia. Esta vez vistiendo la camiseta de la Albirroja, aunque con el mismo dorsal número 13 que utiliza en Lanús. Desde su llegada al club, Canale acumula 71 partidos disputados en dos etapas y convirtió seis goles, consolidándose como uno de los referentes del plantel y ahora también como protagonista de una de las grandes gestas del Mundial 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario