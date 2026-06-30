Lanús lanzó una promoción especial por José Canale tras la histórica clasificación de Paraguay

El equipo argentino aprovechó el gran momento del defensor con su seleccionado y lanzó una promoción especial para sus hinchas. Después de que el convirtiera el penal decisivo en la tanda frente a Alemania, el Granate anunció que quienes compren la camiseta oficial a través de tiendagranate.clublanus.com podrán estampar gratuitamente el apellido del futbolista: "Llevate la camiseta de nuestro cazador de utopías", publicó la institución en sus redes sociales, en un guiño tanto al zaguero paraguayo como al entrenador Gustavo Alfaro.