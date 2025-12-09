Detuvieron a un ex delantero de la Selección de Inglaterra por un incidente en un bar

ivan toney

Desde su llegada al Al Ahli, su producción goleadora continuó en alza: disputó 56 partidos y marcó 39 goles, además de ser protagonista en la obtención de la Supercopa de Arabia Saudita y la Liga de Campeones de Asia. Por eso, la noticia de su arresto generó desconcierto entre los seguidores del club saudí, que unas horas después recibieron un mensaje tranquilizador: pese al altercado, Toney ya fue liberado.

Incluso, la institución difundió imágenes del futbolista en pleno entrenamiento, intentando aportar calma en medio de una situación que dominó los titulares del día.