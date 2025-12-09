Detuvieron a un ex delantero de la Selección de Inglaterra por un incidente en un bar
Ivan Toney, futbolista actual del Al Ahli de Arabia Saudita, fue apresado acusado de agresión y rebelión tras un episodio con un fanático.
El exatacante de la Selección de Inglaterra, Ivan Toney, protagonizó un episodio policial que sacudió la mañana londinense y volvió a poner su nombre en el centro de la escena mediática. El jugador, actualmente con contrato en el Al Ahli de Arabia Saudita, fue arrestado luego de un altercado ocurrido dentro de un bar de la capital británica, situación que rápidamente captó la atención tanto de la prensa local como de quienes siguen su trayectoria desde hace años.
El caso escaló con velocidad después de que se conociera que las autoridades lo detuvieron bajo sospecha de dos cargos de agresión y uno de rebelión, lo que motivó que saliera del lugar esposado ante la mirada de testigos. Según informó el medio británico The Sun, el incidente se habría desencadenado cuando un fanático se acercó para tomarse una selfie con el jugador.
Lo que parecía un intercambio casual aparentemente terminó en tensión y derivó en un episodio que acabó con la intervención policial. Aunque aún no trascendieron detalles precisos de cómo se desarrollaron los hechos, la situación generó sorpresa por el perfil del delantero, quien en los últimos años había consolidado una imagen de madurez dentro y fuera de la cancha.
Toney, de 29 años, inició su carrera profesional en la temporada 2013/14 con el Northampton Town, en ese entonces en la cuarta división del fútbol inglés. Su recorrido incluyó varios clubes del ascenso hasta que logró llegar al Brentford en la campaña 2020/21, donde se transformó en una figura determinante. Con sus goles y presencia, fue pieza clave en el histórico ascenso del club a la Premier League, categoría en la que mostró un rendimiento elogiado por entrenadores y especialistas.
Ese nivel le abrió las puertas de la Selección inglesa, con la que incluso disputó instancias definitorias en grandes torneos. Formó parte del plantel que llegó a la final de la Eurocopa 2024, un camino memorable que terminó con derrota 2-1 ante España. El delantero ya llevaba varios años mostrando una madurez futbolística que lo convirtió en una opción recurrente para los entrenadores nacionales.
Desde su llegada al Al Ahli, su producción goleadora continuó en alza: disputó 56 partidos y marcó 39 goles, además de ser protagonista en la obtención de la Supercopa de Arabia Saudita y la Liga de Campeones de Asia. Por eso, la noticia de su arresto generó desconcierto entre los seguidores del club saudí, que unas horas después recibieron un mensaje tranquilizador: pese al altercado, Toney ya fue liberado.
Incluso, la institución difundió imágenes del futbolista en pleno entrenamiento, intentando aportar calma en medio de una situación que dominó los titulares del día.
