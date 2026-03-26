Detuvieron a un exbarra de Argentinos Juniors: tenía 45 dosis de cocaína y $720.000 en efectivo
Domingo Puccio, exbarra de Argentinos Juniors, fue detenido en Villa General Mitre con cocaína y $720.000. Ya había sido preso por el mismo delito.
La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a un exbarrabrava de Argentinos Juniors que estaba acusado de comercializar cocaína en las inmediaciones del estadio del club, en un operativo que también incluyó la detención de otro sospechoso.
El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Galván al 1900, en el barrio porteño de Villa General Mitre, en el marco de una causa llevada adelante por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 01, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), encabezada por la Dra. Amil Martin.
Quién es el exbarra de Argentinos Juniors que fue detenido por venta de cocaína
Durante el allanamiento fue detenido Domingo Carlos Puccio, de 70 años, exintegrante de la barrabrava del Bicho, junto a Eduardo Oscar Navarro, de 34 años. En el lugar se secuestraron 45 envoltorios de cocaína que totalizaban 64 gramos, un frasco de vidrio con recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, $720.000 en efectivo, dos vehículos particulares y dos teléfonos celulares. Además, en la vivienda se encontraban tres menores, hijos de Navarro, quienes fueron entregados a su abuela. Los dos imputados fueron trasladados a una alcaidía mientras avanza la investigación judicial.
La causa es investigada por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, a cargo del comisario Diego Martini, y se inició en septiembre de 2025 tras detectar una presunta venta de cocaína bajo modalidad delivery, que se realizaba como fachada de un servicio de remis. Puccio ya había sido detenido en 2017 por el mismo delito y, según los investigadores, en 2018 se comprobó que continuaba dirigiendo el negocio incluso mientras se encontraba en prisión. Luego de mucho tiempo, fue capturado nuevamente y quedará a dispocisión de la Justicia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario