Detuvieron a un exbarra de Argentinos Juniors: tenía 45 dosis de cocaína y $720.000 en efectivo

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La causa es investigada por la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, a cargo del comisario Diego Martini, y se inició en septiembre de 2025 tras detectar una presunta venta de cocaína bajo modalidad delivery, que se realizaba como fachada de un servicio de remis. Puccio ya había sido detenido en 2017 por el mismo delito y, según los investigadores, en 2018 se comprobó que continuaba dirigiendo el negocio incluso mientras se encontraba en prisión. Luego de mucho tiempo, fue capturado nuevamente y quedará a dispocisión de la Justicia.