Detuvieron a un jugador de San Martín de San Juan por agredir a un policía en Mendoza

Durante el forcejeo, el Oficial Ayudante Cañizares recibió un golpe con la puerta del vehículo, seguido de una agresión directa. Además, Orihuela rompió el acta de infracción frente a los efectivos y se negó a firmarla.

Todo el episodio fue registrado por videos que ya están en poder de la Justicia. El fiscal Horacio Iturbide dispuso su detención e imputación por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves, y ordenó incorporar las pruebas fílmicas al expediente. El jugador fue trasladado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo.

Embed Detuvieron a Matías Orihuela, jugador de San Martin De San Juan, después de un control de tránsito en Mendoza. pic.twitter.com/67abwZZdZv — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) July 29, 2025

Mientras era llevado detenido, Orihuela envió audios a allegados en los que dio su versión de los hechos: “Estaba con mi mujer y mi nena disfrutando el día libre, me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo”.

En otro fragmento, agregó: “Estoy con mi señora y mi hija, y ahora me están llevando detenido. Si usted conoce a alguien que me pueda ayudar acá en Mendoza, sin ningún motivo me empezaron a agredir. Mi señora está de testigo, jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”. Además, compartió una imagen de su rostro con marcas visibles del forcejeo.

Tras la difusión del caso, San Martín de San Juan emitió un comunicado en respaldo al futbolista en el que señalaron que “el procedimiento, a nuestro entender, fue de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela”.