Deyverson elogió a la hinchada de Boca antes de jugar la final: qué dijo sobre si lo llaman

"A nosotros los brasileños nos hace enamorar de Boca por la forma que los hinchas cantan, que no paran, si están mal o bien cantan, si ganan o pierden cantan, eso me ha hecho enamorar de Boca”, destacó el verdugo de River en semifinales.

El futbolista, que tiene contrato hasta diciembre de 2025, confesó que aunque los hinchas de Boca le han enviado mensajes de apoyo, no ha recibido propuestas formales del club para sumarse en el futuro. "No me llamaron, pero siempre recibo mensajes. Estoy feliz en el Mineiro, pero me encantaría jugar en Argentina algún día", aseguró.

Deyverson fue clave para que el Mineiro alcanzara la final, destacándose en las etapas decisivas del torneo. Con dobletes ante Fluminense y River, se convirtió en una pieza fundamental para el esquema de Diego Milito.

Sin embargo, el brasileño también hizo noticia por sus provocaciones: En el duelo contra el Millonario, llevó una camiseta de Boca en el autobús del equipo y replicó gestos alusivos al Xeneize en el túnel del Monumental, desatando la polémica.

Esta será la segunda final de Libertadores para Deyverson, quien ya levantó el trofeo en 2021 con Palmeiras, marcando el gol decisivo ante Flamengo. Ahora, buscará repetir el logro con el Galo y consolidar su lugar en la historia del fútbol sudamericano.