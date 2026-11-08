Di María rompió el silencio tras el festejo frustrado de Rosario Central: el mensaje a los hinchas
El capitán, que no jugó ante Estudiantes de Río Cuarto por una pubalgia, habló en redes después de que el gol agónico de Valencia le diera el título a Boca.
Ángel Di María habló en redes sociales después de una de las noches más raras que se recuerden en el Gigante de Arroyito. El capitán de Rosario Central, que no estuvo en el partido decisivo por una pubalgia, publicó un mensaje para agradecerle a la gente y despedir un torneo que el equipo creyó ganado durante unos minutos. El título terminó en manos de Boca.
En la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el Canalla le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Al mismo tiempo, el Xeneize necesitaba vencer a Defensa y Justicia para quedarse con la Tabla Anual.
En el estadio hubo confusión sobre lo que pasaba en el otro partido. Los hinchas empezaron a celebrar y los futbolistas festejaron como campeones. Pero Enner Valencia marcó el 1-0 en el último minuto y le dio el título al equipo de Gustavo Arruabarrena.
Di María rompió el silencio tras el festejo frustrado de Rosario Central: el mensaje a los hinchas
IMPORTANTE: Se calentó el hincha de Central que festejó antes de tiempo el bicampeonato de la Tabla Anual
Con la bronca todavía a flor de piel, el campeón del mundo eligió un mensaje de orgullo. Habló de un año soñado, destacó la relación con el plantel, el club y la hinchada, y agradeció a los hinchas por acompañar al equipo durante toda la temporada. El posteo tuvo una respuesta que se hizo notar: su esposa, Jorgelina Cardoso, le dejó un mensaje de aliento en los comentarios.
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