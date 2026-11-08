Di María rompió el silencio tras el festejo frustrado de Rosario Central: el mensaje a los hinchas

Ángel Di María habló en redes sociales después de una de las noches más raras que se recuerden en el Gigante de Arroyito. El capitán de Rosario Central, que no estuvo en el partido decisivo por una pubalgia, publicó un mensaje para agradecerle a la gente y despedir un torneo que el equipo creyó ganado durante unos minutos. El título terminó en manos de Boca.