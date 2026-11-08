Lesionados de River: los tres que Ponzio podría recuperar para los octavos del Torneo Clausura
River tiene dos semanas por la fecha FIFA para recuperar a Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Portillo; Agustín Ruberto volverá recién en 2027.
Con la fase regular del Torneo Clausura 2026 terminada, River ya piensa en los octavos de final, donde enfrentará a Defensa y Justicia o Lanús. La fecha FIFA le da al cuerpo técnico dos semanas antes del mata-mata, y Leonardo Ponzio quiere usarlas para recuperar a tres de los cuatro lesionados del plantel.
Los casos más cercanos son los de Aníbal Moreno y Fausto Vera, que podrían volver en el corto plazo. Juan Portillo está en la etapa final de una rehabilitación larga, mientras que Agustín Ruberto no volverá a jugar este año.
Lesionados de River: los tres que Ponzio podría recuperar para los octavos del Torneo Clausura
Aníbal Moreno se recupera de una discopatía lumbar. Hace trabajos especiales con los médicos y, como pasa con este tipo de lesiones, su evolución se mide día a día. La meta es que llegue en condiciones para estar entre los convocados de los playoffs.
Fausto Vera está terminando su recuperación de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, que sufrió cuando entró ante Belgrano en Córdoba. Si la evolución sigue como está prevista, tendrá el alta médica en los próximos días, se sumará a los entrenamientos con el grupo y volverá a ser una opción para el mediocampo.
Juan Portillo, a la espera del alta y de los resultados
Juan Portillo sufrió en febrero la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Después de la operación ya lleva ocho meses de recuperación y está entrando en el noveno. Evoluciona bien y se espera que tenga el alta en las próximas semanas. Ya trabaja con pelota en el campo, pero su regreso depende de lo que haga el equipo. Si River queda afuera en los octavos, recién volvería a jugar en 2027. Además, su continuidad en el club no está asegurada.
El caso de Agustín Ruberto es distinto. En mayo sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, la misma lesión que había tenido a principios de 2025. Lleva poco más de cinco meses de rehabilitación y, por los plazos médicos, su vuelta está pensada para la pretemporada 2027. Si se cumplen los plazos, Ponzio podría tener para los playoffs a dos volantes centrales que hoy no tiene, Moreno y Vera, en el tramo decisivo del Clausura.
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