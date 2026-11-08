Lesionados de River: los tres que Ponzio podría recuperar para los octavos del Torneo Clausura

Juan Portillo, a la espera del alta y de los resultados

Juan Portillo sufrió en febrero la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Después de la operación ya lleva ocho meses de recuperación y está entrando en el noveno. Evoluciona bien y se espera que tenga el alta en las próximas semanas. Ya trabaja con pelota en el campo, pero su regreso depende de lo que haga el equipo. Si River queda afuera en los octavos, recién volvería a jugar en 2027. Además, su continuidad en el club no está asegurada.