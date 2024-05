El abogado de Rafael Di Zeo apuntó contra la medida de Patricia Bullrich

"Qué feo que es empezar escuchando a Patricia Bullrich, más con el abuso de poder y las cosas que está diciendo", arremetió el abogado en diálogo con radio Splendid AM 990. "Rumbo a Córdoba, que es un dato que ella no da a conocer, la fiscalía imputó a 58 personas y las notificó, pero a Rafael Di Zeo, no. Lo subió sin haberlo notificado", sostuvo.