Rafael Di Zeo en C5N: "No tengo cuentas pendientes con la Justicia"

“Estuve seis años condenado con una derecho de admisión y después me sobreseyeron… Quién me paga los seis años que estuve fuera de la cancha por un capricho político, seudopolítico, para quedar bien con la gente, para mostrar que algo que no pudieron mostrar nunca”, añadió.

Líder de la barra brava xeneize, Dizeo fue sobreseído en una de las causas judiciales que tenía pendiente y absuelto en la otra, por lo que afirmó que “no tengo ninguna cuenta pendiente con la Justicia, nada”.

“Este Dizeo es otro… Porque cuando uno es joven hace cosas que hoy no las hacés”, sostuvo en relación a la condena que recibió por una pelea que protagonizó dentro de la cancha de Boca. “No es que me arrepienta, porque lo que pasó es que se me ocurrió sino que fuimos a defender el club de gente que había entrado y encima nos provocó”, relató.

“Hoy no es más como era antes, la cancha era distinta, los operativos eran distintos. Hoy no es más ir a pelearte a la cancha… Antes era pelearte a la cancha, y hoy es más el folklore, los cantos, las banderas… Es más eso”, dijo.

Aseguró sobre su “popularidad” que “fueron los medios. Primero me buscaron como el muchacho del mal, al malo de la película. Cada vez que pasa algo malo, Rafa… Después lo que pasó es que la gente, el hincha de Boca primero, te va conociendo y va viendo que no es lo que dicen, y eso empezó a cambiar mi imagen ante la gente”.

“La gente empezó a ver que no era lo que decían los medios: que me había peleado… Pero la gente que se robó la plata de los jubilados no fue presa… Y pensaron que conmigo preso se habían terminado los problema, pero en el mundo del fútbol es al revés”.

