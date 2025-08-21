Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen
El joven surgido de la cantera de River llegó a la Bundesliga a préstamo desde el Manchester City: todos los detalles de la operación.
Claudio “Diablito” Echeverri ya tiene nuevo destino en el fútbol europeo. Tras su breve paso por el Manchester City, el talentoso futbolista surgido de River fue presentado en las últimas horas oficialmente como refuerzo del Bayer Leverkusen, donde jugará cedido por una temporada, sin opción de compra, y utilizará la camiseta número 9.
El campeón alemán de la temporada 2023/24 celebró su llegada con un lanzamiento cargado de guiños al apodo del futbolista. “De River al mundo. Del potrero al BayArena. Bienvenido, Claudio. Ganas de verte brillar”, publicaron en las redes oficiales del club junto a un video que repasó las mejores jugadas del joven chaqueño.
“Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición”, destacó Simon Rolfes, director deportivo del club. “Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”, agregó.
Por su parte, el Diablito expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico. Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo semana a semana”.
El Leverkusen, que viene de vender a Florian Wirtz al Liverpool y a Jeremie Frimpong, busca renovar su plantel con jóvenes de proyección. Echeverri compartirá equipo con su compatriota Exequiel Palacios y con el delantero Alejo Sarco, surgido de Vélez.
La transferencia del juvenil chaqueño al Manchester City se había cerrado a comienzos de 2024 por 24 millones de euros netos, aunque permaneció cedido en el Millonario durante toda la temporada. En el conjunto inglés apenas sumó tres partidos oficiales, con un gol convertido en el Mundial de Clubes ante Al Ain.
Cuándo se puede dar el debut del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen
El equipo dirigido por Erik ten Hag debutará en la Bundesliga este sábado 23 de agosto recibiendo al Hoffenheim, partido que podría marcar el estreno de Echeverri con la camiseta del Bayer.
