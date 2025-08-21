Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen

La transferencia del juvenil chaqueño al Manchester City se había cerrado a comienzos de 2024 por 24 millones de euros netos, aunque permaneció cedido en el Millonario durante toda la temporada. En el conjunto inglés apenas sumó tres partidos oficiales, con un gol convertido en el Mundial de Clubes ante Al Ain.

image

Cuándo se puede dar el debut del Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen

El equipo dirigido por Erik ten Hag debutará en la Bundesliga este sábado 23 de agosto recibiendo al Hoffenheim, partido que podría marcar el estreno de Echeverri con la camiseta del Bayer.