El embajador de Chile en Argentina dio detalles sobre el estado de los heridos tras los incidentes en Avellaneda

El mensaje de Gabriel Boric luego de los incidentes en Avellaneda

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric se expresó a través de sus redes sociales, donde condenó los hechos de violencia, criticó a la organización del operativo de seguridad y ratificó su apoyo a los hinchas agredidos.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”.

Boric confirmó también que instruyó al embajador Viera Gallo para garantizar la integridad de los hinchas: “Nada justifica un linchamiento. Nada. Nuestro trabajo ahora es acompañar y proteger a nuestros compatriotas”.