El Diablito Echeverri habló por primera vez de su venta: qué dijo

EL DIABLITO ECHEVERRI HABLÓ SOBRE SU VENTA AL MANCHESTER CITY

"Decidí no hablar más luego de mis declaraciones que se hicieron polémica sobre mi renovación. Me expresé mal en un momento que no era el indicado. Eramos campeones y era la despedida de Enzo (Pérez). Siempre hice lo mejor por River, no es normal que a un chico lo compren por 25 millones de dólares, nunca me iba a ir libre de River", expresó el futbolista luego del encuentro ante el Lobo.