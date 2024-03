El hermoso gesto del Diablito Echeverri con su mamá tras anotar su primer gol en River

Embed Un montón de veces hablamos y no sabemos un carajo de la vida de los jugadores. Ojala la mamá de Echeverri se pueda recuperar pronto.pic.twitter.com/DRqJHe8vZN — Iván (@ivanalvarenga1) March 18, 2024

LA EMOCIÓN DEL DIABLITO ECHEVERRI Y SU ENORME GESTO CON LA MADRE

Una vez finalidado el partido, el joven, que habló sobre su venta al Manchester City, mostró toda su emoción por lo que estaba viviendo pero se quebró al hablar sobre el reconocido fallecimiento de su abuela y la situación que está atravesando su madre en las últimas horas.

“La emoción fueron por muchas cosas. Me acordé de mi abuela, de mi mamá también… Mi abuela falleció cuando estaba jugando en el Sub-17 y ahora con la familia estamos pasando un momento difícil también por el tema de mi mamá. Uno siendo tan chico con 18 años quiere tener a su mamá en el estadio y no poder porque está enferma es algo muy triste”, expresó el futbolista ante las cámaras de transmisión del partido. Además, agregó: “Gracias a Dios va a ir mejorando y con todos mis hermanos estamos apoyándola, pidiéndole a Dios que salga todo bien. El gol es para ella, seguro me está mirando, la quiero mucho y mañana la voy a ir a ver”.

La novia del Diablito publicó a la medianoche una historia en la que se lo puede ver, todavía con la ropa del club puesta, visitando a su mamá: "No espero hasta mañana y hoy la fue a ver", publicó su pareja.

