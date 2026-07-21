Dibu Martínez dejó abierta la puerta a una posible salida de la Selección: "Tengo que ver si..."

Las palabras del marplatense no pasaron inadvertidas, especialmente porque hasta el momento ningún integrante del plantel había insinuado públicamente la posibilidad de cerrar su etapa en la Selección. Si bien no confirmó una decisión definitiva, dejó en claro que el golpe deportivo lo llevó a replantearse su continuidad.

El posteo estuvo acompañado por cinco fotografías cargadas de simbolismo. La primera lo mostró besando la medalla de plata durante la premiación. Otra permitió observar el interior de su vestuario, donde aparecían objetos personales como un peluche de sus hijos con un rosario, una fotografía familiar y una réplica en miniatura de la Copa del Mundo. También compartió una imagen junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, además de una postal del plantel agradeciendo el apoyo de los hinchas argentinos y otra en la que se lo veía desconsolado en el banco de suplentes.

Las manos de Dibu Martínez sostuvieron a Argentina en la final

Argentina estuvo muy cerca de llevar la definición al punto del penal. En los minutos finales del tiempo suplementario generó ocasiones muy claras para igualar el marcador, incluida una volea de Giuliano Simeone que pasó apenas por encima del travesaño y una salvada providencial de Pau Cubarsí sobre la línea ante un remate de Marcos Senesi. Sin embargo, el gol convertido por Ferrán Torres a los 105 minutos terminó inclinando la balanza a favor del conjunto español.

Durante todo el encuentro, Dibu Martínez volvió a destacarse con varias intervenciones determinantes que mantuvieron con vida al seleccionado argentino hasta los últimos instantes. Sin embargo, sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la caída.

Una vez consumada la derrota, el arquero fue uno de los jugadores más afectados por la frustración. Al igual que Lionel Messi, no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia de premiación. Las imágenes del guardameta llorando mientras recibía la medalla de subcampeón recorrieron el mundo y reflejaron el fuerte impacto emocional que significó perder la posibilidad de alcanzar un nuevo título mundial.