Dibu Martínez dejó abierta la puerta a una posible salida de la Selección: "Tengo que ver si..."
El arquero utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la derrota frente a España y sorprendió al deslizar que analizará si llegó el momento de cerrar su ciclo con la Albiceleste.
La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda marca en todo el plantel de la Selección Argentina. Uno de los futbolistas que más sintió el golpe fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien pocas horas después del regreso al país publicó un mensaje en sus redes sociales que encendió las alarmas sobre su futuro con la camiseta albiceleste.
El arquero, una de las máximas figuras del ciclo de Lionel Scaloni y pieza fundamental en la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022, expresó su tristeza por no haber podido repetir la hazaña y sorprendió al admitir que evaluará si continuará defendiendo el arco argentino. La publicación llegó durante la madrugada del martes, luego del multitudinario recibimiento que la delegación tuvo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Miles de fanáticos se acercaron con banderas, bombos y cánticos para agradecer el esfuerzo del plantel pese a la derrota sufrida en la definición del certamen. En ese contexto, Martínez eligió compartir un sentido descargo acompañado por imágenes que reflejaron tanto el dolor de la derrota como la intimidad del grupo durante la Copa del Mundo.
El descargo de Dibu Martínez tras la final del Mundial 2026
"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", escribió el arquero del Aston Villa. Luego agregó: "Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".
El mensaje continuó con otra confesión que evidenció cuánto significaba para él volver a conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial. "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", expresó.
Las palabras del marplatense no pasaron inadvertidas, especialmente porque hasta el momento ningún integrante del plantel había insinuado públicamente la posibilidad de cerrar su etapa en la Selección. Si bien no confirmó una decisión definitiva, dejó en claro que el golpe deportivo lo llevó a replantearse su continuidad.
El posteo estuvo acompañado por cinco fotografías cargadas de simbolismo. La primera lo mostró besando la medalla de plata durante la premiación. Otra permitió observar el interior de su vestuario, donde aparecían objetos personales como un peluche de sus hijos con un rosario, una fotografía familiar y una réplica en miniatura de la Copa del Mundo. También compartió una imagen junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, además de una postal del plantel agradeciendo el apoyo de los hinchas argentinos y otra en la que se lo veía desconsolado en el banco de suplentes.
Las manos de Dibu Martínez sostuvieron a Argentina en la final
Argentina estuvo muy cerca de llevar la definición al punto del penal. En los minutos finales del tiempo suplementario generó ocasiones muy claras para igualar el marcador, incluida una volea de Giuliano Simeone que pasó apenas por encima del travesaño y una salvada providencial de Pau Cubarsí sobre la línea ante un remate de Marcos Senesi. Sin embargo, el gol convertido por Ferrán Torres a los 105 minutos terminó inclinando la balanza a favor del conjunto español.
Durante todo el encuentro, Dibu Martínez volvió a destacarse con varias intervenciones determinantes que mantuvieron con vida al seleccionado argentino hasta los últimos instantes. Sin embargo, sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la caída.
Una vez consumada la derrota, el arquero fue uno de los jugadores más afectados por la frustración. Al igual que Lionel Messi, no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia de premiación. Las imágenes del guardameta llorando mientras recibía la medalla de subcampeón recorrieron el mundo y reflejaron el fuerte impacto emocional que significó perder la posibilidad de alcanzar un nuevo título mundial.
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