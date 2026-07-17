Dibu Martínez esquivó la pregunta sobre su posible retiro: "No pienso más que en ganar la final"

Tras asegurar que su mano le duele "todos los días", el arquero argentino remarcó: "No me importa tener un trofeo de mejor jugador, me importa que mis compañeros confíen en mí". Y sumó: "Quiero que nos recuerden como cualquier argentino, que somos trabajadores y que, aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante".

Finalmente, expresó: "Estoy disfrutando este Mundial, mucho más que el Mundial pasado".

Y, en referencia al rival del domingo, sostuvo: "No es sólo Lamine, sino un gran grupo. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo".