Dibu Martínez esquivó la pregunta sobre su posible retiro: "No pienso más que en ganar la final"
De cara a la final con España, el arquero de la Selección Argentina aseguró: "Sea quien sea, jugar una final de Mundial tiene otro sabor y estoy orgulloso".
En la previa al duelo definitivo del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Dibu Martínez encaró con optimismo una conferencia de prensa donde hubo un gran número de preguntas alrededor de su rendimiento, sus sensaciones con la Copa del Mundo y cómo se prepara de cara a la final.
Orgulloso de la performance de la Scaloneta, Emiliano Martínez esquivó la pregunta sobre si cumplirá la promesa del retiro de la Selección en caso de ganar un nuevo Mundial: "No pienso más que en ganar. A veces lloro de sólo pensar lo que hemos conseguido", sostuvo el arquero.
Y añadió: "Sea España o quien sea, jugar una final de Mundial tiene otro sabor y estoy orgulloso del equipo", manifestó, al mismo tiempo que indicó que ya está "visualizando y soñando" con una nueva coronación.
Ante las críticas recibidas sobre un aparente "camino fácil" de los de Scaloni, Dibu subrayó: "Nosotros no ponemos los rivales ni decidimos con quién jugar. Hay jugar, ganar, adaptarse a la situación. No hay ninguna selección que se adapte como nosotros", dijo.
El balance de Dibu Martínez sobre el Mundial 2026
"El partido con Inglaterra fue el segundo partido que más disfrute en mi carrera", sostuvo, al mismo tiempo que le restó importancia a la posibilidad de convertirse en figura de la final: "Prefiero que sigan tirando tiros Leo, Julián... al final, si metemos 3 goles todos los partidos vamos a ganar".
Tras asegurar que su mano le duele "todos los días", el arquero argentino remarcó: "No me importa tener un trofeo de mejor jugador, me importa que mis compañeros confíen en mí". Y sumó: "Quiero que nos recuerden como cualquier argentino, que somos trabajadores y que, aunque las cosas nos cuesten, siempre salimos adelante".
Finalmente, expresó: "Estoy disfrutando este Mundial, mucho más que el Mundial pasado".
Y, en referencia al rival del domingo, sostuvo: "No es sólo Lamine, sino un gran grupo. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo".
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