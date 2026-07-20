"Vamos para adelante": se supo qué dijo el Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial 2026

Las palabras en el vestuario de la Selección Argentina

"VAMOS PARA ADELANTE"



Damián Emiliano "Dibu" Martínez Romeropic.twitter.com/Sc4IlKj12d — minutouno (@minutounocom) July 20, 2026

El discurso del arquero del Aston Villa fue tajante y emotivo para levantar a la delegación en medio de un clima de máxima tensión. "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás", exigió con firmeza, asegurando además que el plantel tenía mucha más determinación que sus rivales europeos. En ese mismo instante, cerró su arenga con una frase contundente: "Para atrás juegan los cagones, vamos para adelante".