"Vamos para adelante": se supo qué dijo el Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial 2026
Se conoció la dura arenga del Dibu Martínez para motivar a sus compañeros en el descanso del partido decisivo contra España en Nueva Jersey.
Las intensas palabras que el arquero Dibu Martínez pronunció en el entretiempo de la final del Mundial 2026 frente a España se volvieron virales recientemente. En un intento por empujar anímicamente al equipo en Nueva Jersey, el guardameta brindó un mensaje directo antes de jugar la segunda mitad.
Las palabras en el vestuario de la Selección Argentina
El discurso del arquero del Aston Villa fue tajante y emotivo para levantar a la delegación en medio de un clima de máxima tensión. "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás", exigió con firmeza, asegurando además que el plantel tenía mucha más determinación que sus rivales europeos. En ese mismo instante, cerró su arenga con una frase contundente: "Para atrás juegan los cagones, vamos para adelante".
A estas motivadoras declaraciones se sumó también el capitán Lionel Messi, quien acompañó el empuje de su compañero y pidió tener "personalidad para jugar" al momento de salir nuevamente al césped.
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Estas imágenes inéditas de la intimidad del plantel salieron a la luz pública en el marco de las diferentes especulaciones sobre el rendimiento general del combinado nacional. A pesar del enorme esfuerzo y la entrega demostrada en el campo de juego, el equipo no pudo encontrar los caminos y cayó de manera agónica por 1-0 tras el gol convertido por Ferran Torres en el tiempo extra.
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