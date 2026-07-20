"Estoy re caliente": lo que no se escuchó en el video de la arenga de Lionel Messi antes de la final
Un nuevo material difundido este lunes mostró el instante previo a salir a la cancha, con un grito que sumó misterio al clima de la final.
El fragmento viral de los instantes previos a la final del Mundial 2026 ya había generado desconcierto en los hinchas, ya que la corta frase de Lionel Messi pidiéndole a sus compañeros "olvídense de todo" sonó atípica para una antesala de semejante magnitud; y en las últimas horas apareció un registro extendido que suma un nuevo testimonio.
El video fue dado a conocer por Radio Rivadavia en sus plataformas digitales. En la secuencia completa, justo un segundo antes de que el capitán tomara la palabra para intentar enfocar al grupo, se logra percibir la voz de uno de los referentes soltando una frase tajante y extraña para el contexto.
"Estoy re caliente", se escucha. Por el timbre de voz y la gesticulación en el túnel, la gran mayoría de los usuarios en las redes sociales y fanáticos coincidió en señalar a Dibu Martínez como el autor del mensaje.
La versión de Yanina Latorre sobre la arenga de Lionel Messi
Esta nueva controversia sobre la temperatura dentro del vestuario se acopló a las versiones que ya circulaban sobre la particular semblanza con la que el equipo saltó al campo de juego frente a España.
Quien aportó luz sobre la carga emocional del momento fue la panelista Yanina Latorre, quien reveló detalles del encuentro a puertas cerradas antes de dejar el vestidor.
"No pasó nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario", afirmó a través de su cuenta personal. Según detalló, el capitán pronunció un discurso con sabor a fin de ciclo que quebró emocionalmente a todo el plantel a minutos del silbatazo inicial.
Al ver el impacto anímico que sus palabras habían provocado en sus compañeros, golpeados por la nostalgia y la inminencia del cierre de una era dorada, el rosarino buscó reordenar la cabeza del grupo en la boca del túnel solicitando que se abstrajeran de lo hablado adentro para enfocarse puramente en los 90 minutos.
Un cóctel de máxima tensión, bronca contenida y emoción a flor de piel que terminó saliendo a la luz a través de las imágenes.
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