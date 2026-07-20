"Estoy re caliente": lo que no se escuchó en el video de la arenga de Lionel Messi antes de la final

"No pasó nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario", afirmó a través de su cuenta personal. Según detalló, el capitán pronunció un discurso con sabor a fin de ciclo que quebró emocionalmente a todo el plantel a minutos del silbatazo inicial.

Al ver el impacto anímico que sus palabras habían provocado en sus compañeros, golpeados por la nostalgia y la inminencia del cierre de una era dorada, el rosarino buscó reordenar la cabeza del grupo en la boca del túnel solicitando que se abstrajeran de lo hablado adentro para enfocarse puramente en los 90 minutos.

Un cóctel de máxima tensión, bronca contenida y emoción a flor de piel que terminó saliendo a la luz a través de las imágenes.