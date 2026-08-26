625 días y 29 carreras: el impresionante récord que Franco Colapinto sostiene en la Fórmula 1

Aquel abandono fue el último registrado por el piloto nacido en Pilar. También significó el cierre de una segunda mitad de temporada particularmente exigente, en la que había conseguido llamar la atención por su velocidad y por los resultados obtenidos en Azerbaiyán y Estados Unidos.

El regreso con Alpine y la racha que sostiene Colapinto en 2026

Después de aquella experiencia, quedó temporalmente fuera de la parrilla. Su regreso se produjo el 18 de mayo de 2025, cuando Alpine tomó la decisión de incorporarlo para reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña. Desde ese momento comenzó una nueva etapa en su carrera, volvió a tener una butaca titular y consiguió construir una continuidad que le permitió demostrar una mayor regularidad.

Durante 2025 disputó 18 Grandes Premios, aunque largó 17 de ellos. La excepción fue el Gran Premio de Gran Bretaña, donde no pudo participar de la carrera después del accidente que había sufrido durante la clasificación. En todas las competencias que efectivamente comenzó consiguió ser clasificado. Esa tendencia se mantuvo durante 2026 y terminó consolidando una de las estadísticas más llamativas de la actual temporada.

Durante la presente campaña, largó las primeras 12 carreras que disputó y consiguió completar todas. Así llegó a las 29 largadas consecutivas sin abandono con Alpine, una secuencia que se convirtió en la más extensa actualmente activa en la Fórmula 1.

La estadística no necesariamente significa que el argentino haya tenido carreras sin inconvenientes. Un piloto puede sufrir daños, problemas mecánicos o incidentes y aun así alcanzar la bandera a cuadros. Precisamente por eso, la capacidad de completar las competencias tiene un valor especial en una categoría donde los abandonos forman parte habitual de cada temporada.

Para Colapinto, además, esta consistencia aparece en un momento importante. Los de Enstone todavía debe definir oficialmente su alineación para 2027 y se espera que el argentino continúe junto a Pierre Gasly, aunque todavía resta la confirmación definitiva. La capacidad de llevar el auto hasta el final puede convertirse en un elemento a favor en la evaluación de su rendimiento.