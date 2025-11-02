Dibu Martínez y un filoso posteo tras su error ante Liverpool: "Yo nunca pierdo"
El arquero argentino de Aston Villa asumió su error en la derrota ante Liverpool y publicó un mensaje contundente en Instagram: “Yo nunca pierdo: gano o aprendo”.
Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó un grosero error en la derrota 2-0 de Aston Villa frente a Liverpool por la Premier League. Pese al traspié, el arquero marplatense utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje motivador en el que reflejó su mentalidad ganadora y autocrítica tras la dura caída en Anfield.
El campeón del mundo fue una de las figuras del primer tiempo en Anfield, pero una jugada desafortunada lo dejó expuesto en el cierre de esa etapa. El arquero recibió un pase del zaguero español Pau Torres y, al devolverle la pelota presionado por Cody Gakpo, falló en la ejecución. El rebote quedó servido para Mohamed Salah, quien definió con el arco vacío para el 1-0 parcial del Liverpool.
El tanto condicionó al Aston Villa, que no logró recuperarse en el complemento. A los 13 minutos, el neerlandés Ryan Gravenberch amplió la ventaja tras una asistencia de Alexis Mac Allister. Su disparo se desvió en un defensor y descolocó a Martínez, que nada pudo hacer para evitar el segundo gol de los Reds.
Dibu Martínez y un filoso posteo tras su error ante Liverpool
Horas después del encuentro, el arquero campeón del mundo compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Yo nunca pierdo: gano o aprendo”. El mensaje fue interpretado como una muestra de autocrítica y resiliencia, dos rasgos que caracterizan su personalidad dentro y fuera de la cancha.
A pesar de la derrota, muchos hinchas del Aston Villa y fanáticos argentinos salieron en defensa del marplatense, destacando su rendimiento general desde que llegó al club inglés y recordando sus actuaciones decisivas tanto en la Premier League como en la Selección.
Con 15 puntos en diez fechas, el equipo dirigido por Unai Emery ocupa el puesto 11° de la Premier League, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Martínez disputó ocho encuentros y recibió siete goles, manteniendo su lugar como uno de los arqueros más regulares del torneo.
La próxima presentación del conjunto de Birmingham será este jueves ante Maccabi Tel Aviv, como local, por la Conference League. Luego, el arquero se unirá a la Selección Argentina, que realizará una gira por España antes del amistoso del 14 de noviembre frente a Angola en Luanda. Se espera que el “Dibu” sea titular, aunque Lionel Scaloni podría darle minutos a otro arquero, como lo hizo con Facundo Cambeses en la goleada 5-0 sobre Puerto Rico.
