Dibu Martínez y un filoso posteo tras su error ante Liverpool: "Yo nunca pierdo"

Con 15 puntos en diez fechas, el equipo dirigido por Unai Emery ocupa el puesto 11° de la Premier League, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Martínez disputó ocho encuentros y recibió siete goles, manteniendo su lugar como uno de los arqueros más regulares del torneo.

La próxima presentación del conjunto de Birmingham será este jueves ante Maccabi Tel Aviv, como local, por la Conference League. Luego, el arquero se unirá a la Selección Argentina, que realizará una gira por España antes del amistoso del 14 de noviembre frente a Angola en Luanda. Se espera que el “Dibu” sea titular, aunque Lionel Scaloni podría darle minutos a otro arquero, como lo hizo con Facundo Cambeses en la goleada 5-0 sobre Puerto Rico.