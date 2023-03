Campeón en todo: el gran gesto de Dibu Martínez con un nene al que le cumplió su sueño

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1638545381176020992 Miren Leo y Dibu, estos dos pequeños los están esperando en la entrada del predio de la AFA. ¡Messi y Emi Martínez, los más buscados! pic.twitter.com/ppoOeNF46I — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2023

En esta oportunidad, dos hermanitos de 6 y 7 años que esperaban en la puerta del predio de la AFA en Ezeiza pudieron conocer a su ídolo y sacarse una foto con él. El arquero habló con ellos y se sacó una foto.

"Me dijo que me cuide y que voy a atajar como él algún día", dijo el nene, re contra feliz tras el encuentro con su ídolo. El portero del Aston Villa no solo se ganó el respeto de todos los futboleros, sino que también el amor de los más chicos.

dibu martinez gesto niño.mp4

El ganador del premio The Best que otorga la FIFA había dicho sobre esta unión con los niños: "Siento siento el cariño de la gente y también veo a los chicos en los cumpleaños, haciendo el baile, con las banderas en la cabeza...me emociona que los chicos quieran usar mi camiseta".

El campeón del mundo reveló que no puede "decir que no" ante el pedido de un nene o una nena para una foto o una firma: "Si veo un nene llorando paro porque no puedo decir que no. Después puedo estar horas pero los chicos me pueden". Hoy, lo volvió a hacer.