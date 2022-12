Con un remate inesperado, Dibu Martínez explicó sus juegos mentales en los penales contra Francia

"No lo hablo con el psicológico, es algo que lo hago en el momento. En los penales me hago fuerte, y se que la gente de ellos me respetan, me lo han dicho ellos", explicó Martínez ante la multitud de marplatenses que lo homenajearon.

Mientras la gente se emocionaba con su relato, el arquero sentenció: "Cuando atajo el primer penal, en una final del mundo, yo sabía que el otro chico (por Tchouaméni) iba a estar muy nervioso, y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole... y la tiró afuera, se cagó todo".

Dibu Martínez penales Francia mar del plata