Críticas al Dibu Martínez por cómo adiestra a su perro: "No puedo bancarlo después de esto"

Ahora, el popular Dibu utilizó sus redes sociales para publicar un video donde se ve cómo es el adiestramiento al que está sometiendo a su perro guardián: en las imágenes se ve al adiestrador golpeando al animal mientras este le muerde el brazo, simulando una escena de defensa y ataque.

Pero, como suele ocurrir cuando se trata de mascotas aparentemente maltratadas, muchos seguidores le saltaron a la yugular, al advertir que “ya los videos de adiestramiento del perro que se compró me parecen innecesarios", indicó uno de ellos.

"Perdón pero no puedo fingir demencia y seguir bancándolo después de ver esto", aseguraron otros de los usuarios indignados con las imágenes y con el guardameta de la Selección y del Aston Villa.

Otros, directamente, decidieron cancelar al arquero: "Ok, a partir de hoy ya no banco al Dibu. Cancelado. Contratá seguridad privada, no entrenes a tu perro a que si lo cagan a palazos no suelte la mordida".