El Dibu Martínez y su revelación sobre los penales

El mejor arquero del Mundial de Qatar 2022 y ganador del premio "The Best" de la FIFA repasó la histórica conquista y brindó detalles de las situaciones más icónicas del camino hacia la Copa del Mundo. En cuartos de final, el seleccionado eliminó a Países Bajos luego de una infartante definición por penales en la que el marplatense detuvo dos remates.

"A Van Dijk lo conocía de Liverpool. Lo había visto patear cruzado y arriba y pensé que no iba a cambiar. En ese penal me estiré tanto que me lesioné la cadera y todavía me duele", reveló el futbolista de Aston Villa.

Y, en esta línea, destacó la importancia de detener ese primer disparo: "Quise darle tranquilidad a mis compañeros y yo me saqué la rabia del segundo gol", agregó en referencia al empate 2-2 de los neerlandeses en la última jugada del tiempo reglamentario.

Con apenas 23 partidos con el seleccionado argentino, "Dibu" Martínez ya ganó tres títulos y es uno de los preferidos del público, pero no se conforma y pretende ir por más.

"Yo quiero seguir dejando un legado. Solo jugué 23 partidos, quiero sumar partidos y jugar con mi gente. Quiero que tengan ganas de verme, que los chicos quieran ser arqueros es algo hermoso. Hoy en día ver a los chicos haciendo mi bailecito me da más orgullo que ser campeón del mundo", concluyó.

Embed "No lo tomo como una presión, lo tomo como una diversión".



@emimartinezz1, el verdadero especialista en penales. pic.twitter.com/QeorqdVg0g — AFAestudio (@AFAestudio) March 27, 2023