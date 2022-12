Siguiendo sus pasos: la esposa del Dibu Martínez se puso los guantes

En la foto que compartió en su cuenta oficial de Instagram se la ve a Mandinha Martínez, su esposa, en una cancha, con guantes y cerca del arco ¿Le sigue los pasos?

WhatsApp Image 2022-12-28 at 22.44.12.jpeg

DIBU MARTÍNEZ ENTRE LOS NOMINADOS PARA EL PREMIO THE BEST

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, integra una lista no oficial de mejores guardametas candidatos al premio de "The Best", que organiza la FIFA en esa categoría.

Los arqueros elegidos por la FIFA son Emiliano Martínez (selección argentina y Aston Villa); Yassine Bono (selección de Marruecos y Sevilla de España); Alisson Becker (Liverpool/Brasil), Thibout Courtois (Real Madrid/Bélgica), según publicó el portal del diario español Sport. La lista la completan Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Croacia); y Manuel Neuer (Bayern Múnich/Alemania).