Dibu Martínez y el mal momento en el Mundial: "Los peores 30 minutos de mi carrera"

Dibu catalogó el inesperado alargue (luego de ir ganando 2-0) como “los peores 30 minutos de mi vida profesional”. Además agaregó: “El tiempo extra no lo disfruté. Decía ‘no puede ser lo que está pasando’, pero terminó el partido y es mi área, es mi lugar, esos penales la verdad los disfruté”.

“Yo no sentía ni confianza ni presión, yo sentía que era el momento de ayudar a mis compañeros, no era el momento de decir ‘acá me hago grande, soy yo’; no. Yo decía ‘llegó el momento de ayudar a mi país’. No lo tomé como presión, sino como un deber, ‘acá uno o dos tengo que atajar’. Y se me dio”, concluyó.

