Dibu Martínez y su deseo de ir a los Juegos Olímpicos de París: "No depende solo de mí"

“Siempre pongo a la Selección Argentina por delante, y si tengo que enfrentarme con el club, lo haré. La Copa América es lo más importante, después vienen los Juegos Olímpicos. Mi sueño es ganar la medalla de oro”, añadió el arquero del Aston Villa inglés.

Su equipo, que volverá a la Champions League después de 41 años, desea contar con el arquero para el inicio de la Premier League el 17 de agosto. El único obstáculo es el ajustado calendario entre la Copa América en Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio, y los Juegos Olímpicos en París, del 24 de julio al 9 de agosto.

Dibu opinó quién debería atajar si no es él y sobre la continuidad de Scaloni

El Aston Villa no está seguro de ceder a Martínez, quien, en caso de no poder participar en Francia, destacó a sus candidatos para el arco olímpico: "Leandro Brey lo ha hecho muy bien. Si no es un arquero mayor, hay que darle continuidad a un joven. Y si no, Gerónimo Rulli o Juan Musso".

Además, el jugador formado en Independiente de Avellaneda subrayó la importancia de que Lionel Scaloni continúe al frente de la Selección argentina: "Sabemos que sin él no tenemos líder; la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, y con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada; nos dijo que el 10 (por Lionel Messi) es el único con el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene".

Finalmente, sobre el torneo continental que comenzará en 15 días en Estados Unidos, Martínez afirmó: "Será más difícil que el anterior. Son diferentes sedes y viajamos cada tres días, con entrenamientos en mucho calor. El desgaste será enorme. No tenemos un peso extra; sabemos lo difícil que es ganar cada partido. Todo el mundo quiere vencernos. Nuestro objetivo es llegar a la final y enfrentar al equipo que sea".