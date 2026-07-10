Didier Deschamps apuntó contra el VAR por su demora para confirmar el polémico penal ante Marruecos
El DT de Francia aseguró en conferencia de prensa que “interrupciones tan largas afectan la concentración del futbolista”.
Durante los cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, expresó su disconformidad con el arbitraje del argentino Facundo Tello, pero su crítica estuvo dirigida específicamente a la extensa demora del VAR antes de la ejecución de un penal ante Marruecos, y no a la sanción de la falta en sí.
A los 24 minutos del primer tiempo, Facundo Tello cobró correctamente un penal para Francia por una infracción de Mazraoui sobre Kylian Mbappé.
Pero la ejecución del tiro se retrasó por aproximadamente cinco minutos debido a las revisiones del VAR, liderado por el también argentino Hernán Mastrángelo, quienes analizaban la jugada y luego pidieron una segunda revisión.
En conferencia de prensa, el DT francés coincidió con una queja pública del delantero Erling Haaland (quien criticó en redes tener que esperar tanto para un penal) y señaló que este tipo de interrupciones tan largas "afectan la concentración del futbolista."
Tras la larga espera, Kylian Mbappé falló el penal que fue atajado por el arquero marroquí Bono. A pesar de esto, Francia terminó ganando el partido por 2-0 y clasificó a las semifinales.
Mundial 2026: Francia venció a Marruecos y avanzó a semifinales
En un duro y cerrado encuentro disputado en Boston, la selección de Francia logró quebrar el cerco defensivo rival en el complemento para vencer por 2 a 0 a Marruecos. Con este triunfo en los cuartos de final, el conjunto europeo se metió nuevamente entre los cuatro mejores del Mundial 2026.
Los goles de Kylian Mbappé y la gran victoria de Francia
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El muro marroquí: Durante la primera mitad, el elenco africano resistió los embates y logró mantener el cero gracias a su arquero Yassine Bounou, quien le atajó un penal a Kylian Mbappé antes del descanso.
La ráfaga goleadora: A los 60 minutos, Mbappé tuvo su merecida revancha y rompió el cerco para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé culminó un letal contragolpe para sellar el 2 a 0 definitivo.
Alarma y récord: Con su importante grito, el atacante galo alcanzó su octavo gol en la competencia e igualó a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, aunque encendió las alarmas al salir reemplazado con hielo en su tobillo derecho.
Lo que viene: El equipo conducido por el entrenador Didier Deschamps se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo y aguarda para conocer a su próximo rival, que saldrá del choque que animarán las selecciones de España y Bélgica.
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