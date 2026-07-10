Didier Deschamps apuntó contra el VAR por su demora para confirmar el polémico penal ante Marruecos

Francia y Marruecos están 0 a 0: Bono le atajó un penal a Mbappé

En un duro y cerrado encuentro disputado en Boston, la selección de Francia logró quebrar el cerco defensivo rival en el complemento para vencer por 2 a 0 a Marruecos. Con este triunfo en los cuartos de final, el conjunto europeo se metió nuevamente entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

El muro marroquí: Durante la primera mitad, el elenco africano resistió los embates y logró mantener el cero gracias a su arquero Yassine Bounou, quien le atajó un penal a Kylian Mbappé antes del descanso.

La ráfaga goleadora: A los 60 minutos, Mbappé tuvo su merecida revancha y rompió el cerco para abrir el marcador. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé culminó un letal contragolpe para sellar el 2 a 0 definitivo.

Alarma y récord: Con su importante grito, el atacante galo alcanzó su octavo gol en la competencia e igualó a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, aunque encendió las alarmas al salir reemplazado con hielo en su tobillo derecho.