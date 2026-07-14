Alerta por lluvias y tormentas en Atlanta durante Selección Argentina vs. Inglaterra: qué pasa con el partido
El pronóstico anticipa un ambiente sofocante y probabilidad de tormentas eléctricas para este miércoles en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium.
Este miércoles 15 de julio, la Selección Argentina se mide ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el pase a la gran final del Mundial 2026, y el pronóstico parece poco alentador, con probabilidadesd de lluvias y hasta tormentas con actividad eléctrica.
Quienes asistan al partido o sigan la previa en la ciudad norteamericana deberán prestar especial atención al factor climático: el verano en el sudeste de Estados Unidos suele ser extenuante, y para esta jornada se prevé un combo de calor extremo, humedad sofocante y alta probabilidad de tormentas.
Para los hinchas que vivan la previa en las calles o asistan al Fan Fest al aire libre, el clima presentará condiciones hostiles y muy inestables según los modelos de previsión meteorológica:
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La previa (Mediodía): La temperatura rondará los 29°C, pero la humedad elevará la sensación térmica (ST) a unos sofocantes 31°C-32°C. El índice de radiación UV trepará a 9 (muy alto y peligroso), y la probabilidad de chaparrones o tormentas dispersas ya se ubicará en un 60%.
Durante el partido (15:00 hs de Atlanta / 16:00 hs de Argentina): Se esperan temperaturas de 31°C con una sensación térmica de entre 34°C y 35°C, con riesgo elevado de golpe de calor para quienes estén a la intemperie. La probabilidad de tormentas aisladas con fuerte actividad eléctrica se mantendrá entre el 20% y el 40%.
El post partido (Desde las 17:00 hs): Al salir del estadio, los hinchas afrontarán un cambio térmico abrupto con una ST exterior de 35°C. Hacia las 18:00 hs, la inestabilidad volverá a subir con un 60% de probabilidad de tormentas.
¿Qué pasa si llueve torrencialmente y hay tormentas durante el partido?
A diferencia de lo que ocurre en otros recintos del Mundial, el partido entre Argentina e Inglaterra no corre ningún riesgo de suspensión por factores climáticos.
Es que el Mercedes-Benz Stadium es considerado una de las máximas joyas de la ingeniería moderna y cuenta con dos defensas clave contra el mal tiempo.
Por un lado, el estadio cuenta con techo retráctil de última generación: si el Servicio Meteorológico estadounidense detecta alertas de rayos o lluvias torrenciales, el techo del estadio puede cerrarse por completo en apenas 8 minutos, aislando de inmediato el campo de juego sin necesidad de parar las acciones. Sus paneles translúcidos protegen de la radiación directa y evitan el efecto invernadero.
Además, tiene climatización extrema, con lo que es uno de los pocos estadios de la Copa con control absoluto de temperatura. Su sistema no solo enfría el ambiente, sino que remueve la pesada humedad y purifica el aire con filtros especiales, garantizando confort térmico para futbolistas e hinchas.
La súper cisterna subterránea contra inundaciones
Atlanta es una ciudad propensa a recibir diluvios repentinos. Para evitar inundaciones en los alrededores del complejo y el colapso del drenaje urbano, el estadio esconde un secreto bajo tierra: una gigantesca cisterna capaz de almacenar más de 2.5 millones de litros de agua de lluvia.
Esta megaobra emula la función de un humedal natural, capturando el excedente de agua para filtrarlo y reutilizarlo progresivamente en el riego y en los propios sistemas de refrigeración del estadio. De este modo, aunque afuera el cielo se caiga a pedazos, adentro la pelota rodará a la perfección.
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