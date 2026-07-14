Alerta por lluvias y tormentas en Atlanta durante Selección Argentina vs. Inglaterra: qué pasa con el partido

Por un lado, el estadio cuenta con techo retráctil de última generación: si el Servicio Meteorológico estadounidense detecta alertas de rayos o lluvias torrenciales, el techo del estadio puede cerrarse por completo en apenas 8 minutos, aislando de inmediato el campo de juego sin necesidad de parar las acciones. Sus paneles translúcidos protegen de la radiación directa y evitan el efecto invernadero.

Además, tiene climatización extrema, con lo que es uno de los pocos estadios de la Copa con control absoluto de temperatura. Su sistema no solo enfría el ambiente, sino que remueve la pesada humedad y purifica el aire con filtros especiales, garantizando confort térmico para futbolistas e hinchas.

La Selección Argentina juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026.

La súper cisterna subterránea contra inundaciones

Atlanta es una ciudad propensa a recibir diluvios repentinos. Para evitar inundaciones en los alrededores del complejo y el colapso del drenaje urbano, el estadio esconde un secreto bajo tierra: una gigantesca cisterna capaz de almacenar más de 2.5 millones de litros de agua de lluvia.

Esta megaobra emula la función de un humedal natural, capturando el excedente de agua para filtrarlo y reutilizarlo progresivamente en el riego y en los propios sistemas de refrigeración del estadio. De este modo, aunque afuera el cielo se caiga a pedazos, adentro la pelota rodará a la perfección.