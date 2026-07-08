La sugestiva frase de Didier Deschamps sobre el árbitro argentino que dirigirá Francia vs. Marruecos
Didier Deschamps habló sobre la designación de Facundo Tello para Francia vs. Marruecos y dejó una llamativa referencia al arbitraje de Argentina-Egipto.
Didier Deschamps se refirió a la designación del argentino Facundo Tello como árbitro del cruce entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador francés recordó el trabajo de François Letexier en el partido entre Argentina y Egipto y dejó una frase que no pasó desapercibida.
En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por la designación de un equipo arbitral argentino para el duelo de cuartos de final y respondió con una frase que rápidamente generó repercusión: "No (no hay preguntas). Podés hacer preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido", expresó el DT francés, en alusión al juez François Letexier, quien dirigió el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto.
El DT evitó alimentar la polémica y aclaró que su preocupación pasa exclusivamente por el rival. "Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible", sostuvo.
Francia, con una baja ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
Por otra parte, el seleccionador confirmó que la FIFA rechazó el recurso presentado por la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise, por lo que el futbolista deberá cumplir la sanción correspondiente. Además, elogió a Marruecos y advirtió sobre la dificultad del compromiso.
"Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Jugamos contra ellos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades", afirmó.
Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves desde las 17 en el estadio de Boston por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro será dirigido por el argentino Facundo Tello.
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