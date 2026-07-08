La sugestiva frase de Didier Deschamps sobre el árbitro argentino que dirigirá Francia vs. Marruecos

En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por la designación de un equipo arbitral argentino para el duelo de cuartos de final y respondió con una frase que rápidamente generó repercusión: "No (no hay preguntas). Podés hacer preguntas, pero yo no le presto atención. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido", expresó el DT francés, en alusión al juez François Letexier, quien dirigió el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto.