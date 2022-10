Diego Simeone, sobre el rendimiento en Champions League: "Imaginábamos mejores números"

Luego, agregó: "Tendrán mucha fuerza anímica a partir de los resultados. Estamos en el camino de buscar crecer, veo a los jugadores con ilusión y con ganas de mejorar, es el camino para encontrarnos con lo mejor que tenemos".

https://twitter.com/Atleti/status/1580174163221700608 ¿Desde qué parte del mundo nos apoyarás hoy? pic.twitter.com/tDGWNa0NXE — Atlético de Madrid (@Atleti) October 12, 2022

"El partido es muy importante, venimos de dos derrotas en Champions y necesitamos volver a hacerlo bien y estar fuertes en esta competición. Necesitamos dar el máximo y necesitamos a la gente, son una parte importantísima de este club y de este equipo. Desde que estoy aquí muchas veces la fuerza que llega desde afuera nos hicieron sacar un poco más. Esperemos que estén también porque los necesitamos", prosiguió

Cuando le preguntaron si esperaba tener una mayor cantidad de puntos a esta altura del torneo, el DT de 52 años fue autocrítico y confesó: "Siempre imaginamos lo mejor, no cosas negativas. Imaginábamos mejores números, sí".

En referencia a su estado anímico y su irregular actualidad, el Cholo dijo: "El otro día me preguntaban si me imaginaba en otro lugar y le respondía que no podía, si me imagino en otro lugar es que me estoy yendo y yo estoy. A partir de estar, espero transmitir lo que siento y por lo que trabajo desde hace tantos años".