Diego Forlán se ofreció para dirigir a Uruguay tras la salida de Bielsa: "¿Sabés cómo voy?"
Diego Forlán aseguró que aceptaría dirigir a la Selección de Uruguay si la AUF se lo propusiera, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y la inminente salida de Marcelo Bielsa.
Diego Forlán manifestó en las últimas horas que aceptaría sin dudar la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Uruguay. El exdelantero habló luego de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026 y en medio de la inminente salida de Marcelo Bielsa del cargo.
El histórico futbolista se mostró dispuesto a asumir ese rol, en un contexto marcado por la crisis deportiva que atraviesa al seleccionado charrúa tras quedar afuera en la fase de grupos de la copa del mundo. Durante su participación en La Casa del Kun, el programa de ESPN conducido por Sergio Agüero, el exdelantero fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar al Loco y respondió sin dudar: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabés cómo voy?".
La frase tuvo una fuerte repercusión en Uruguay, donde la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá definir al sucesor de Bielsa, quien tiene previsto brindar una conferencia de prensa este martes para oficializar su salida.
Forlán también opinó sobre el presente de la selección y aseguró que el equipo llegó al Mundial con dificultades que terminaron influyendo en el rendimiento: "Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres", sostuvo. Además, fue crítico con el desarrollo del torneo: "Ya veníamos con problemas internos lamentablemente, no llegamos de la mejor manera", afirmó.
El exdelantero también lamentó la cantidad de errores defensivos que sufrió el equipo durante la competencia: "No ligamos, es la realidad. Los cuatro goles que nos hicieron fueron cuatro errores lamentablemente, cosa que sucede en el fútbol, pero que te pase cuatro veces en tres partidos...", expresó.
Sobre el empate 2-2 frente a Cabo Verde, recordó una de las jugadas decisivas del encuentro: "Lo dimos vuelta en dos minutos y nos pusimos 2-1. Pero en una jugada de un lateral, increíblemente, sale para atrás, la pifia uno, Nando quiere corregir el error y termina saliendo mal para el 2-2", explicó.
La experiencia de Diego Forlán como entrenador
Aunque su nombre aparece como una alternativa de peso por su historia con la camiseta celeste, la experiencia de Forlán como entrenador es reducida. El exgoleador dirigió a Peñarol en 2020, en un ciclo de 11 partidos marcado por la pandemia de coronavirus. Posteriormente estuvo al frente de Atenas de San Carlos en 2021, donde condujo al equipo durante 12 encuentros.
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