Diego Forlán se ofreció para dirigir a Uruguay tras la salida de Bielsa: "¿Sabés cómo voy?"

El exdelantero también lamentó la cantidad de errores defensivos que sufrió el equipo durante la competencia: "No ligamos, es la realidad. Los cuatro goles que nos hicieron fueron cuatro errores lamentablemente, cosa que sucede en el fútbol, pero que te pase cuatro veces en tres partidos...", expresó.

Sobre el empate 2-2 frente a Cabo Verde, recordó una de las jugadas decisivas del encuentro: "Lo dimos vuelta en dos minutos y nos pusimos 2-1. Pero en una jugada de un lateral, increíblemente, sale para atrás, la pifia uno, Nando quiere corregir el error y termina saliendo mal para el 2-2", explicó.

La experiencia de Diego Forlán como entrenador

Aunque su nombre aparece como una alternativa de peso por su historia con la camiseta celeste, la experiencia de Forlán como entrenador es reducida. El exgoleador dirigió a Peñarol en 2020, en un ciclo de 11 partidos marcado por la pandemia de coronavirus. Posteriormente estuvo al frente de Atenas de San Carlos en 2021, donde condujo al equipo durante 12 encuentros.