Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Brasil vs. Japón por Internet
Se juega este jueves el partido por los 16avos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este lunes, a partir de las 14 horas, Brasil y Japón chocan en la ciudad de Houston en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Se trata del inicio formal de la fase de eliminación directa, donde ya no hay margen de error y ambos combinados se jugarán todo para meterse entre los mejores dieciséis equipos.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
Los dos seleccionados llegan a esta instancia decisiva tras superar con éxito la siempre compleja fase de grupos, aunque mostrando credenciales diferentes:
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El paso firme de la Verdeamarela: Brasil se adjudicó con autoridad el primer puesto del Grupo C al cosechar 7 unidades. El pentacampeón arrancó con dos goleadas contundentes (3-0 a Escocia y 3-0 a Haití) y cerró su participación inicial con un empate 1-1 frente a Marruecos, ratificando su chapa de candidato.
La resistencia nipona: Por su parte, los asiáticos se quedaron con el segundo lugar del Grupo F tras sumar 5 puntos de manera invicta. El elenco japonés firmó un vibrante empate 2-2 ante Países Bajos, aplastó 4-0 a Túnez e igualó 1-1 contra Suecia en el cierre de la zona para sellar su clasificación.
El partido de este lunes marcará el segundo antecedente entre Brasil y Japón en la historia de los Mundiales. El único registro previo data de Alemania 2006, cuando el Scratch se impuso con un contundente 4-1 durante la fase de grupos.
Sin embargo, el duelo en Houston tendrá un condimento totalmente diferente y superior: será la primera vez que se vean las caras en un cruce de eliminación directa, un escenario a todo o nada donde el historial queda de lado y las sorpresas están a la orden del día.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Japón, sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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