Enzo Maresca es el nuevo DT del Manchester City: reemplazará a Pep Guardiola

Tras su retiro comenzó su carrera como entrenador. Dio sus primeros pasos en Ascoli y, en 2020, asumió al frente del equipo de desarrollo del Manchester City. Más tarde tuvo un breve ciclo en Parma antes de regresar al club inglés como asistente de Guardiola.

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Posteriormente dirigió a Leicester City, al que devolvió a la Premier League, y luego pasó por Chelsea, donde terminó de consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente. Ahora tendrá la misión de liderar una nueva etapa en el Etihad Stadium, con el desafío de sostener la competitividad del Manchester City tras el final de la exitosa era de Pep Guardiola.