Enzo Maresca es el nuevo DT del Manchester City: reemplazará a Pep Guardiola
Enzo Maresca fue anunciado como nuevo entrenador del Manchester City. El italiano firmó por tres temporadas y sucederá a Pep Guardiola.
Enzo Maresca fue oficializado como nuevo director técnico del Manchester City y tendrá el enorme desafío de suceder a Pep Guardiola. El entrenador italiano, de 46 años, firmó contrato por tres temporadas y regresará al club donde ya integró el cuerpo técnico durante la histórica campaña del triplete en la temporada 2022/23.
El club inglés confirmó este lunes la contratación del italiano de 46 años que asumirá el cargo y afrontará uno de los mayores desafíos del fútbol europeo: continuar el legado de uno de los técnicos más exitosos de la historia. De esta manera, firmó un contrato por tres temporadas y volverá a un club que conoce muy bien. Entre 2022 y 2023 fue asistente de Pep e integró el cuerpo técnico que conquistó el histórico triplete de Premier League, Champions League y FA Cup.
El anuncio oficial se demoró debido a las negociaciones entre Manchester City y Chelsea, club al que Maresca había dejado en enero y con el que todavía restaban resolver cuestiones contractuales y de compensación.
La trayectoria de Enzo Maresca
Nacido en Pontecagnano Faiano, en la provincia italiana de Salerno, Maresca se formó como futbolista en las divisiones inferiores de Milan y luego pasó por Cagliari antes de desarrollar una extensa carrera en Europa. Como mediocampista defendió las camisetas de Juventus, Fiorentina, Sevilla y Málaga, entre otros equipos. En el conjunto andaluz fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la institución.
Tras su retiro comenzó su carrera como entrenador. Dio sus primeros pasos en Ascoli y, en 2020, asumió al frente del equipo de desarrollo del Manchester City. Más tarde tuvo un breve ciclo en Parma antes de regresar al club inglés como asistente de Guardiola.
Posteriormente dirigió a Leicester City, al que devolvió a la Premier League, y luego pasó por Chelsea, donde terminó de consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente. Ahora tendrá la misión de liderar una nueva etapa en el Etihad Stadium, con el desafío de sostener la competitividad del Manchester City tras el final de la exitosa era de Pep Guardiola.
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