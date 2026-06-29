La periodista que entrevistó a Bielsa contó qué pasó antes de su desencajada reacción

Más allá de no sentirse responsable por el incidente, la cronista reveló que igualmente decidió acercarse al trabajador de la FIFA para pedirle disculpas una vez finalizado el episodio. Lo hizo, explicó, porque entendía que Bielsa seguía representando a la selección uruguaya y sintió que correspondía tener ese gesto luego de lo ocurrido frente a las cámaras.

“Con el que me disculpé fue con el camarógrafo. Es el técnico de mi selección y sentí que correspondía hacerlo. Él me respondió que entendía la frustración por la eliminación, pero también que esa no era la forma de hablar”, relató la periodista durante la entrevista.

Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Según contó, el camarógrafo —que solo habla inglés— también le transmitió que comprendía el difícil contexto que atravesaba el entrenador tras la eliminación mundialista, aunque al mismo tiempo consideró que ese malestar no justificaba la manera en la que se desarrolló el intercambio. Además, le dejó en claro que en ningún momento la responsabilizaba por la situación.

Finalmente, Paiva reveló cuál fue el hecho puntual que desencadenó la reacción del técnico rosarino y remarcó que todo ocurrió en cuestión de segundos. A su entender, la demora fue mínima y obedeció únicamente a cuestiones técnicas relacionadas con la preparación de la entrevista. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, concluyó.

Las declaraciones de la periodista aportaron nuevos detalles sobre uno de los episodios más comentados tras la temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Mientras el futuro del "Loco" al frente de la Celeste parece haber llegado a su fin, la escena continúa generando debate por la forma en que se produjo el intercambio con el personal de la organización.