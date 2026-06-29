La periodista que entrevistó a Bielsa contó qué pasó antes de su desencajada reacción
La cronista aseguró que el entrenador explotó cuando el camarógrafo le pidió acomodarse para la entrevista y reveló que la escena no la tomó por sorpresa.
El fuerte cruce protagonizado por Marcelo Bielsa con un integrante del equipo de producción de la FIFA luego de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. En las últimas horas, la periodista uruguaya Majo Paiva, encargada de realizar la entrevista posterior al partido, decidió contar cómo vivió el episodio y aclaró algunos detalles sobre lo sucedido antes de que el entrenador argentino reaccionara de manera explosiva frente a las cámaras.
En una entrevista concedida al programa El Partidazo de Cope, la cronista explicó que la situación no la sorprendió por completo. Según relató, durante el debut de la selección uruguaya frente a Arabia Saudita se había producido una escena muy parecida, aunque aquella vez no quedó registrada porque las cámaras aún no estaban grabando. Esa experiencia previa hizo que, tras la eliminación de la Celeste, imaginara que algo similar podía repetirse.
“Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder”, explicó la periodista al recordar el momento previo a la entrevista con el entrenador.
Paiva también quiso dejar en claro que la reacción de Bielsa nunca estuvo dirigida hacia ella. Según explicó, el enojo del entrenador fue exclusivamente con el camarógrafo de la FIFA, quien estaba intentando ubicar correctamente al director técnico dentro del encuadre para iniciar la nota televisiva. La periodista sostuvo que ella permaneció al margen de esa situación y que únicamente esperaba comenzar con las preguntas una vez que estuviera todo preparado.
Más allá de no sentirse responsable por el incidente, la cronista reveló que igualmente decidió acercarse al trabajador de la FIFA para pedirle disculpas una vez finalizado el episodio. Lo hizo, explicó, porque entendía que Bielsa seguía representando a la selección uruguaya y sintió que correspondía tener ese gesto luego de lo ocurrido frente a las cámaras.
“Con el que me disculpé fue con el camarógrafo. Es el técnico de mi selección y sentí que correspondía hacerlo. Él me respondió que entendía la frustración por la eliminación, pero también que esa no era la forma de hablar”, relató la periodista durante la entrevista.
Según contó, el camarógrafo —que solo habla inglés— también le transmitió que comprendía el difícil contexto que atravesaba el entrenador tras la eliminación mundialista, aunque al mismo tiempo consideró que ese malestar no justificaba la manera en la que se desarrolló el intercambio. Además, le dejó en claro que en ningún momento la responsabilizaba por la situación.
Finalmente, Paiva reveló cuál fue el hecho puntual que desencadenó la reacción del técnico rosarino y remarcó que todo ocurrió en cuestión de segundos. A su entender, la demora fue mínima y obedeció únicamente a cuestiones técnicas relacionadas con la preparación de la entrevista. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, concluyó.
Las declaraciones de la periodista aportaron nuevos detalles sobre uno de los episodios más comentados tras la temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Mientras el futuro del "Loco" al frente de la Celeste parece haber llegado a su fin, la escena continúa generando debate por la forma en que se produjo el intercambio con el personal de la organización.
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